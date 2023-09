El nou controlador sense fil Astral Purple Xbox ara disponible per a la comanda prèvia

By

Microsoft està llançant una nova variant de color del controlador sense fil Xbox anomenada Astral Purple. El controlador inclou una carcassa frontal de color violeta profund, polzes i botons a joc i una part posterior blanca. Els disparadors, els para-xocs i el coixinet D són negres. Els jugadors que busquen un nou controlador de Xbox i els agrada el color morat ara poden reservar el controlador Astral Purple, a un preu de 64.99 dòlars / 59.99 £, a la botiga de Microsoft. Està previst que s'estreni el 19 de setembre.

Microsoft ha introduït diversos dissenys de colors nous per als controladors Xbox durant l'últim any. Algunes de les versions anteriors inclouen el controlador Sunkissed Vibes, el controlador Stormcloud Vapor i el controlador Velocity Green. Tanmateix, el controlador més únic i no convencional que va oferir Microsoft va ser el controlador TMNT amb olor de pizza.

Els jugadors i els fans de Xbox apreciaran l'opció d'afegir un toc de violeta a la seva configuració de joc amb el controlador sense fil Astral Purple Xbox. Amb el seu disseny estèticament agradable, Microsoft continua oferint una varietat d'opcions de color per adaptar-se a les preferències individuals. La comanda prèvia del controlador garanteix que els aficionats seran dels primers a tenir aquesta nova incorporació a la línia de controladors Xbox.

