Microsoft cobreix els danys legals per les reclamacions per infracció dels drets d'autor sobre contingut generat per IA

Microsoft ha anunciat que assumirà la responsabilitat dels danys legals en nom dels clients que utilitzen els seus productes d'intel·ligència artificial (IA) si són demandats per reclamacions d'infracció dels drets d'autor sobre la producció generada per aquests sistemes. L'empresa va declarar que cobrirà els possibles riscos legals derivats de reclamacions de tercers sempre que els clients utilitzin els "guardrails i filtres de contingut" integrats als seus productes.

Amb l'ús creixent de la tecnologia d'IA generativa, s'han plantejat preocupacions sobre la capacitat d'aquests sistemes per generar contingut sense fer una referència adequada als autors originals. Microsoft, que confia molt en GenAI per al seu creixement i ha incorporat la tecnologia a diversos productes com ara serveis al núvol, cerca i programari de productivitat empresarial, té com a objectiu abordar aquestes preocupacions i reforçar la confiança en l'ús de la IA.

El compromís de copyright de Copilot de l'empresa amplia específicament la cobertura existent d'indemnització de propietat intel·lectual a les reclamacions de drets d'autor relacionades amb l'ús dels assistents basats en IA de Microsoft anomenats Copilots i Bing Chat Enterprise. Amb aquesta cobertura, Microsoft pretén reduir la probabilitat que l'IA torni contingut infractor i protegir els seus clients de possibles repercussions legals.

L'enfocament de Microsoft en la tecnologia d'IA demostra el seu compromís d'impulsar els límits de la innovació i ajudar els clients de diverses indústries. Amb aquesta promesa de cobrir els danys legals per les reclamacions per infracció dels drets d'autor, l'empresa pretén oferir un entorn més segur perquè els usuaris es beneficiïn de les capacitats de la tecnologia d'IA.

Fonts:

- Cap