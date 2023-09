El Microsoft Surface Duo ja no rebrà actualitzacions de programari

By

El Microsoft Surface Duo, llançat el setembre de 2020, ha arribat al final del seu viatge d'actualització de programari. A partir d'ara, el dispositiu ja no rebrà actualitzacions de la versió d'Android ni pegats de seguretat. Aquesta notícia pot decebre els usuaris als quals se'ls va prometre tres anys de suport de programari quan van comprar el dispositiu plegable.

Quan es va llançar el Surface Duo, venia amb Android 10 preinstal·lat. Microsoft va assegurar als usuaris que rebrien tres anys d'actualitzacions de seguretat d'Android i actualitzacions del sistema operatiu. Tanmateix, el dispositiu només va rebre dues actualitzacions de la versió d'Android durant la seva vida útil. El gener de 2022, es va actualitzar a Android 11 i, més tard, a l'octubre, va rebre l'actualització d'Android 12L. Malauradament, Android 12L serà l'última actualització de la versió d'Android per a Surface Duo.

La manca de suport de programari per a un dispositiu amb un preu de 1,399 dòlars és sens dubte decepcionant per als usuaris. Els deixa amb un dispositiu que potser no té les últimes funcions o millores de seguretat.

D'altra banda, el Microsoft Surface Duo 2, llançat l'octubre de 2021, també rebrà només tres anys de suport de programari. Actualment funciona amb Android 11 i va rebre l'actualització d'Android 12L l'octubre de 2022. Tanmateix, Microsoft encara no ha confirmat si el Surface Duo 2 rebrà més actualització del sistema operatiu Android abans que el suport finalitzi l'octubre de 2024.

És essencial que els usuaris tinguin en compte la vida útil del suport del programari d'un dispositiu quan prenguin una decisió de compra. Tot i que Surface Duo i Surface Duo 2 oferien característiques i factors de forma únics, les actualitzacions limitades de programari poden afectar la seva usabilitat a llarg termini.

En conclusió, la línia Microsoft Surface Duo ja no rebrà actualitzacions de programari, incloses les actualitzacions de la versió d'Android i els pegats de seguretat. Això deixa als usuaris amb dispositius que no rebran les últimes funcions i millores. Els usuaris haurien de tenir en compte la vida útil del suport del programari d'un dispositiu abans de prendre una decisió de compra, especialment per als dispositius amb un rang de preus més alt.

