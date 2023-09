Microsoft finalitza les actualitzacions per a Original Surface Duo, deixant els clients decebuts

El Microsoft Surface Duo original, llançat el 2020, ha arribat al final de les seves actualitzacions de programari, deixant els clients decebuts. L'únic dispositiu de doble pantalla es va comercialitzar com una eina de productivitat amb capacitats multitasca millorades. Tanmateix, les revisions inicials van posar de manifest problemes importants de programari, tot i que el maquinari va ser elogiat.

Microsoft va prometre tres anys d'actualitzacions de programari per a Surface Duo, però les actualitzacions van tardar a arribar. La companyia va llançar una actualització a Android 11 a principis del 2022, amb diversos mesos de retard. Això va ser seguit per l'arribada d'Android 12L tant per al Surface Duo original com per a la seva seqüela més tard el 2022.

Malauradament, Android 12L serà l'última actualització del Surface Duo original. Una pàgina d'assistència de Microsoft confirma que les actualitzacions del dispositiu, incloses les actualitzacions completes del sistema operatiu i de seguretat, van finalitzar el 10 de setembre de 2023. Malgrat això, mai es va publicar una actualització d'Android 13 per a Surface Duo, tot i que Google havia publicat l'actualització durant un any. fa. Això significa que els clients que van comprar el telèfon de 1,400 dòlars de Microsoft van rebre menys actualitzacions del sistema operatiu en comparació amb els dispositius Google Pixel i Samsung Galaxy.

El futur tampoc sembla prometedor per al Surface Duo 2. S'espera que perdi el suport a l'octubre de 2024 i fins ara no hi ha indicis d'un llançament oficial d'Android 13 per al dispositiu. Sembla que Microsoft s'ha allunyat del factor de forma de pantalla dual, amb informes que suggereixen que la companyia està planejant un dispositiu plegable similar al Galaxy Z Fold de Samsung i al Pixel Fold de Google.

Tot i que és possible que el Surface Duo original ja no rebi actualitzacions, la decisió de Microsoft de centrar-se en un factor de forma diferent per als seus futurs dispositius indica el compromís de la companyia per millorar l'experiència de l'usuari. Tanmateix, per als propietaris existents de Surface Duo, la manca d'actualitzacions els deixa amb una sensació de decepció i un desig de més suport de Microsoft.

Fonts:

- Windows Central