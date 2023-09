The Astral Purple: Microsoft anuncia un nou controlador sense fil de Xbox

Microsoft ha presentat la seva última incorporació a la línia de controladors sense fil Xbox, l'Astral Purple. Aquesta nova versió mostra una carcassa frontal de color violeta profund combinada amb una part posterior blanca, que recorda el disseny de l'anterior controlador Velocity Green.

El controlador Astral Purple Xbox compta amb totes les característiques que cal esperar, com ara para-xocs amb textura i disparadors per a una millor adherència, un botó dedicat per compartir sense esforç per compartir moments de joc i una presa de 3.5 mm per connectar dispositius d'àudio.

Durant aquest any, Microsoft ha introduït diversos dissenys de controladors atractius per satisfer les diferents preferències. Entre aquests llançaments hi ha el "dinàmic" Stormcloud Vapour, que ve amb un fons sorprenent, i el controlador Starfield d'edició limitada.

A diferència del llançament de Velocity Green, no sembla que hi hagi cap producte o accessori addicional disponible per a l'Astral Purple. Per tant, si teníeu l'esperança d'afegir-hi una dessuadora amb caputxa Xbox a joc o una base de càrrega ràpida coordinada, potser no tingueu sort aquesta vegada.

Amb un preu de 60 £ / 65 dòlars, el controlador sense fil Astral Purple Xbox es llançarà el 19 de setembre. Les comandes anticipades d'aquesta nova variant de color ja estan disponibles a la botiga de Microsoft.

En general, l'Astral Purple ofereix una altra opció elegant i versàtil perquè els jugadors personalitzin la seva experiència de joc Xbox. Amb la seva combinació de colors vibrants i funcions fiables, aquest controlador segur que atraurà als aficionats que vulguin actualitzar o ampliar la seva col·lecció.

Definicions:

– Controlador sense fil Xbox: un dispositiu portàtil dissenyat per utilitzar-se amb consoles de jocs Xbox, que permet als jugadors controlar el seu joc sense fil.

- Para-xocs i disparadors amb textura: els botons del controlador que estan dissenyats específicament per oferir una experiència tàctil i millorada per als jugadors.

– Jack de 3.5 mm: una presa d'àudio estàndard que permet als usuaris connectar dispositius d'àudio externs, com ara auriculars o altaveus, al controlador Xbox.

