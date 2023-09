Microsoft presenta el compromís de copyright de Copilot per protegir els usuaris

Microsoft ha anunciat recentment el Compromís de Copyright Copilot, que té com a objectiu protegir els clients de Copilot de les reclamacions per infracció dels drets d'autor. En virtut d'aquest compromís, si un tercer demanda a un client comercial per infracció dels drets d'autor relacionada amb l'ús de Copilots de Microsoft o la sortida que generen, Microsoft assumirà la defensa legal i cobrirà els danys i les despeses legals.

La iniciativa cobreix diversos serveis, com ara Microsoft 365 Copilot per a Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot i Bing Chat Enterprise. Microsoft vol oferir claredat als clients que utilitzen els serveis Copilot i els resultats que produeixen, assegurant-los que no s'han de preocupar per possibles reclamacions de drets d'autor.

Microsoft reconeix les preocupacions sobre els drets d'autor quan s'utilitza la sortida generativa d'IA. Els autors i artistes estan naturalment preocupats per com s'utilitza el seu treball per formar models d'IA. Tanmateix, Microsoft vol abordar aquestes preocupacions assumint la responsabilitat dels riscos legals associats amb els problemes de drets d'autor.

El compromís és especialment destacable, ja que la mateixa Microsoft es va enfrontar l'any passat a una demanda per drets d'autor de Copilot. La demanda va al·legar que Microsoft, GitHub i el soci OpenAI van esborrar codi públic per entrenar el seu model d'aprenentatge automàtic, Codex i assistent de programació Copilot. Microsoft creu que la demanda no especifica cap obra amb drets d'autor que s'hagi fet un ús indegut i destaca el concepte d'ús legítim, que permet l'ús sense llicència d'obres amb drets d'autor en determinades situacions.

Microsoft destaca la seva sensibilitat cap a les preocupacions dels autors i reconeix que la IA generativa planteja nous problemes de política pública. L'empresa assegura que és crucial que els autors mantinguin el control sobre els seus drets segons la llei de drets d'autor i rebin una compensació justa per les seves creacions.

A més, Microsoft ha implementat filtres i altres tecnologies per reduir les possibilitats que Copilots generi contingut infractor. Per optar a la cobertura d'indemnització, els clients han d'utilitzar les baranes i els filtres de contingut proporcionats. A més, els clients no poden introduir dades en un servei Copilot si no tenen els drets adequats per utilitzar-lo.

És important tenir en compte que el Compromís de Copyright Copilot de Microsoft no afecta la posició de l'empresa sobre la reclamació dels drets de propietat intel·lectual en els resultats dels seus serveis Copilot.

Fonts:

Microsoft