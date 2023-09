Microsoft Paint a Windows 11 presenta l'eina d'eliminació de fons

Microsoft ha fet un pas important per millorar les capacitats de la seva aplicació Paint a Windows 11 amb la introducció d'una eina d'eliminació de fons. Similar a la funcionalitat que es troba a Adobe Photoshop, aquesta característica permet als usuaris de Windows eliminar fàcilment fons de les imatges amb un sol clic, simplificant les tasques d'edició gràfica.

Per aprofitar aquesta potent eina, els usuaris primer hauran d'assegurar-se que tenen instal·lada la darrera versió de l'aplicació Paint. Poden actualitzar l'aplicació Windows 11 Paint a la versió 11.2306.30 a través de Microsoft Store. Un cop actualitzada, els usuaris poden iniciar l'aplicació i obrir la imatge que volen editar en un llenç en blanc.

Per accedir a l'eina d'eliminació de fons, els usuaris han de mirar a la part superior esquerra de la imatge i trobar la secció "Imatge". Dins d'aquesta secció, localitzaran i seleccionaran el botó "Eliminar fons". En fer clic en aquest botó, s'eliminarà tot el fons de la imatge, deixant només el retall del tema seleccionat.

Per a aquells que desitgen més control sobre el procés d'edició, l'eina d'eliminació de fons permet l'eliminació personalitzada. Els usuaris poden utilitzar l'eina de selecció de rectangle per especificar l'àrea de la qual volen eliminar el fons, oferint una major precisió.

Actualment, l'eina d'eliminació de fons està disponible exclusivament per a Windows Insiders i Microsoft no ha proporcionat un calendari específic per al llançament més ampli de la funció. Tanmateix, basant-se en pràctiques anteriors, és probable que l'empresa implementi l'eina a tots els usuaris de Windows 11 després d'unes setmanes de proves. Per tant, és recomanable que els usuaris estiguin atents a les actualitzacions.

Amb l'addició de l'eina d'eliminació de fons, Microsoft Paint a Windows 11 fa que l'edició gràfica sigui més accessible i eficient per als usuaris creatius. Aquesta característica simplifica el procés d'aïllament dels subjectes dels seus antecedents i, encara que actualment està limitada a Windows Insiders, s'espera que estigui àmpliament disponible en un futur proper.

