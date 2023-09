Microsoft i Barclays s'associen per llançar Xbox Mastercard

Microsoft ha anunciat una associació amb Barclays per presentar la Xbox Mastercard, que ofereix una sèrie d'avantatges per als usuaris de Xbox als Estats Units. Disponible exclusivament per a Xbox Insiders, la targeta no tindrà cap quota anual i oferirà diverses recompenses per a les compres fetes amb la targeta.

Els titulars de la targeta guanyaran punts per cada dòlar que gastin en compres, amb tarifes diferents per a diferents categories. En comprar productes aptes a la botiga de Microsoft, els titulars de la targeta guanyaran 5 vegades la quantitat de punts, mentre que els serveis de streaming com Netflix i Disney+ oferiran 3 vegades més punts. Els serveis de lliurament de menjador com Grubhub i DoorDash també proporcionaran 3 vegades els punts. Totes les altres compres guanyaran punts a la tarifa habitual d'1x.

A més del sistema de punts, la Xbox Mastercard ofereix altres avantatges. Els nous membres rebran una bonificació de 5,000 punts de targeta i tres mesos de Xbox Game Pass Ultimate després de la seva primera compra. Els membres existents poden optar per regalar el seu avantatge de Game Pass a un amic. La targeta també inclou cinc dissenys diferents, que els titulars de la targeta poden personalitzar amb els seus propis gamertags.

La Xbox Mastercard es llançarà gradualment a Xbox Insiders a partir del 21 de setembre i estarà disponible per a tots els jugadors de Xbox als Estats Units el 2024.

Aquesta col·laboració forma part dels esforços en curs de Microsoft per expandir la marca Xbox més enllà de les consoles de jocs. Anteriorment han llançat productes com la mini nevera Xbox Series X i han col·laborat amb Gucci per crear una Xbox Gucci d'edició limitada.

Fonts:

- Xbox Wire

- IGN