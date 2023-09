Presentació de la Xbox Mastercard: la targeta de somni dels jugadors per a Xbox Insiders

Microsoft acaba d'anunciar el llançament de la Xbox Mastercard, una targeta de crèdit dirigida als Xbox Insiders als Estats Units. Aquest moviment inesperat permet als jugadors guanyar punts de targeta amb cada compra i bescanviar-los per jocs i altres articles a xbox.com.

La Xbox Mastercard, emesa per Barclays, no inclou cap quota anual i estarà disponible per a Xbox Insiders que resideixin als Estats Units continentals, Alaska i Hawaii. A partir del 21 de setembre, les persones interessades poden sol·licitar el carnet, que s'alliberarà per onades durant la temporada de tardor.

Els titulars de la targeta guanyaran punts per cada dòlar gastat. La compra de productes elegibles a Microsoft Store us atorgarà 5x punts de targeta, mentre que si feu servir serveis de lliurament de menjador com Grubhub i DoorDash o serveis de transmissió com Netflix i Disney+ us guanyarà 3x punts de targeta. Per a les compres diàries, els titulars de la targeta rebran 1x punts de targeta.

A més d'aquestes recompenses, Microsoft també ofereix alguns avantatges atractius. Les compres per primera vegada guanyaran 5,000 punts de targeta, equivalents a 50 dòlars. A més, els nous usuaris de Xbox Game Pass rebran tres mesos de Xbox Game Pass Ultimate per la seva primera compra o tindran l'opció de regalar-lo a un amic.

Com amb qualsevol targeta de crèdit, és important tenir en compte la taxa percentual anual (TAE). La Xbox Mastercard ofereix tres opcions: 20.99%, 26.99% o 31.99%, depenent de la solvència del titular de la targeta.

Tot i que els jugadors esperaven més notícies sobre Xbox Game Pass, la introducció de la Xbox Mastercard ofereix una oportunitat emocionant perquè els Xbox Insiders gaudeixin d'avantatges i recompenses addicionals. Sol·liciteu aviat per millorar la vostra experiència de joc!

Fonts:

- Publicació d'anunci de Xbox Wire

– Termes i condicions de Xbox Mastercard