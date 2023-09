Microsoft Windows 11 encara obre enllaços a Microsoft Edge malgrat els canvis promesos

Segons un article recent, la versió Insider de Microsoft de Windows 11 encara està obrint enllaços web al navegador Microsoft Edge, malgrat l'anunci anterior de la companyia que obriria enllaços al navegador predeterminat de l'usuari. Aquest canvi havia de complir amb la Llei de serveis digitals d'Europa i la Llei de mercats digitals, que exigeixen que els "guardians" com Microsoft evitin l'autopreferència.

El desenvolupador Daniel Aleksandersen, que va provar la nova construcció de Windows 11 Insider, va trobar que Edge encara s'estava obrir força en lloc del navegador predeterminat, independentment de la ubicació de l'usuari. Aleksandersen també va assenyalar que no hi havia canvis visibles a Windows 11 Dev Insider quan es tractava d'obrir enllaços.

Es va especular que el canvi podria limitar-se a trucar a aplicacions com Outlook en lloc d'Edge o Windows. En aquests casos, les aplicacions es modificarien per obrir enllaços al navegador predeterminat en lloc de concretament a Edge. Tanmateix, no es van trobar aquests canvis al codi.

Aquest problema no és nou, ja que Aleksandersen va crear anteriorment un programa anomenat EdgeDeflector per evitar el comportament de l'esquema d'URL d'Edge a Windows 10. Aquest comportament de Microsoft és considerat per alguns com una manera d'autopreferir els seus propis serveis sobre les opcions de tercers.

Val la pena assenyalar que Google havia introduït el seu propi esquema d'URL, googlechrome:, per obrir enllaços a Chrome a iOS en comptes de Safari. Més tard, Microsoft va implementar el seu propi esquema, microsoft-edge:, per gestionar URL dels components del sistema Windows. Malgrat els intents de Brave i Mozilla d'interceptar aquests enllaços, Microsoft va impedir que les aplicacions de tercers anul·lessin la seva intervenció.

Aleksandersen creu que el comportament de Microsoft infringeix les preferències dels usuaris i pot ser difícil de distingir del comportament maliciós. Suggereix que Microsoft podria haver utilitzat el seu esquema d'URL amb més moderació per a promocions o per a la gestió del compte de Microsoft.

En conclusió, la construcció de Microsoft Windows 11 Insider encara està obrint enllaços a Microsoft Edge, malgrat les promeses de respectar el navegador predeterminat de l'usuari. Aquest comportament ha generat preocupacions sobre l'autopreferència i la infracció de les preferències dels usuaris.