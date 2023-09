Meta amplia la funcionalitat de cerca de paraules clau als fils per a usuaris anglesos i espanyols

By

Meta ha anunciat l'expansió de la funcionalitat de cerca de paraules clau a Threads, la seva xarxa social basada en text, als usuaris de parla anglesa i espanyola de països seleccionats. Aquest moviment pretén millorar l'experiència de l'usuari i atraure un públic més ampli.

La setmana passada, Mark Zuckerberg va presentar la prova inicial de la cerca de paraules clau a Threads a Austràlia i Nova Zelanda. La companyia ara està implementant aquesta funció als països on es parla àmpliament l'anglès i l'espanyol, com ara l'Argentina, l'Índia, Mèxic, el Regne Unit i els EUA. Els usuaris poden accedir a la funció tant a la plataforma mòbil com a la web.

En el futur, Meta planeja estendre la cerca de paraules clau a altres idiomes i regions, alhora que dóna la benvinguda als comentaris dels usuaris per millorar contínuament.

Aquesta introducció de la cerca de paraules clau és un desenvolupament molt esperat que podria tenir un impacte significatiu en la base d'usuaris i l'acceptació de Threads. S'espera que aquesta funció sigui especialment popular entre els usuaris potents, incloses les marques, els comptes d'empresa, els anunciants i els periodistes, que depenen de capacitats de cerca eficients per a estratègies de contingut i participació.

Threads va entrar al panorama de les xarxes socials com una alternativa basada en text a Twitter i va cridar l'atenció amb 100 milions de registres durant el primer mes. No obstant això, es va enfrontar a reptes per mantenir la seva base d'usuaris. Les dades de la firma d'investigació SimilarWeb van revelar una disminució dels usuaris diaris d'Android fins a aproximadament 10 milions el 7 d'agost, en comparació amb els 49 milions d'usuaris durant la seva fase de llançament.

Un dels principals reptes als quals s'enfronta Threads és establir una identitat diferent de ser vista com una alternativa a Twitter o una extensió d'Instagram. Inicialment, els usuaris van acudir a la plataforma a causa de la seva integració amb Instagram, ja que es requereix un compte d'Instagram per crear un compte de Threads. La navegació perfecta entre les dues plataformes ha contribuït al seu creixement.

A mesura que Threads continua evolucionant i ampliant les seves característiques, la xarxa social pretén tallar una identitat única en el panorama competitiu de les xarxes socials. L'addició de la funcionalitat de cerca de paraules clau és només un pas en aquest viatge en curs.

Definicions:

– Funcionalitat de cerca de paraules clau: la capacitat de cercar paraules clau o termes específics dins d'una plataforma digital.

– Usuaris avançats: usuaris que interactuen àmpliament amb una plataforma digital i tenen necessitats o requisits específics.

– Opinió dels usuaris: opinions i suggeriments dels usuaris per ajudar a millorar una plataforma o producte digital.

Fonts: no s'han proporcionat URL.