L'última actualització de Meta permet una millor personalització de l'avatar als auriculars Quest VR

Meta, abans coneguda com Facebook, ha introduït una nova actualització per als seus auriculars Quest VR, que ofereix opcions de personalització millorades per als avatars. L'actualització v57 permet als usuaris afinar l'aspecte del seu avatar, inclòs el color del cabell i de les celles, l'ajust del to de la pell, les opcions de maquillatge i la pintura facial.

L'actualització té com a objectiu millorar l'experiència de realitat virtual permetent als usuaris crear avatars que reflecteixin millor la seva vida real. Abans de l'actualització, els usuaris es limitaven a seleccionar entre un conjunt de colors de cabell preseleccionats, mentre que la v57 permet que els controls lliscants especifiquen el color de cabell base i els reflexos. També s'han afegit opcions de maquillatge addicionals, com ara rubor i pintura facial.

Amb la propera introducció de les potes d'avatar, s'espera que la qualitat general dels avatars de Meta millori significativament. L'actualització de la v57 també inclou altres millores, com ara la possibilitat de deixar d'enviar missatges d'imatge, el canvi de marca del canal d'exploració com a canal d'Horizon i l'eliminació de l'emissió simultània a l'aplicació mòbil Quest als iPhones.

Es preveu que l'esdeveniment Meta's Connect, programat per als dies 27 i 28 de setembre, reveli més actualitzacions de programari per als auriculars Quest. S'espera que l'esdeveniment proporcioni més detalls sobre el rumorejat Quest 3, així com la propera aplicació mòbil Horizon Worlds, després del recent teaser de Meta sobre les notícies d'Horizon Worlds al seu bloc.

