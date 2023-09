Microsoft llança un conjunt de col·leccionistes de Xbox 360 per a jugadors nostàlgics

By

Microsoft ha sorprès els fans amb l'anunci del conjunt de col·leccionistes Xbox 3 Mega a escala 4:360. Amb un preu de 150 dòlars, el conjunt en realitat no juga a cap joc, però ofereix un homenatge nostàlgic a la popular consola de jocs del 2007. El conjunt de col·leccionistes, que és exclusiu per a Target, inclou 1,342 peces que es poden muntar en una Xbox 360 completament construïble. amb un controlador i una rèplica d'Halo 3. Fins i tot inclou una rèplica de la placa base dins de la caixa de Xbox.

Tot i que el primer lot de comandes anticipades per al conjunt de col·leccionistes ja està exhaurit, alguns s'han burlat ràpidament de l'inesperat i costós col·leccionable. No obstant això, altres han defensat el conjunt, assenyalant que el preu és normal per a un conjunt amb més de 1,000 blocs.

Tot i que el conjunt de col·leccionistes no ofereix cap connectivitat en línia als perfils de Xbox existents, atreu als aficionats que tinguin afinitat pels jocs retro. Malgrat les reaccions d'humor, molts consideren atractiu el disseny del conjunt de col·leccionistes i es plantejarien afegir-lo a la seva vitrina, donada l'oportunitat.

Curiosament, alguns fans també han expressat el desig que Microsoft llanci una Xbox mini, ja que la consola original ara té més de 20 anys i podria ser una valuosa peça de record retro. Tot i que el conjunt de col·leccionistes Xbox 360 pot ser un element de nínxol, provoca converses entre els entusiastes dels jocs i ofereix una manera única de retre homenatge a la consola de jocs que va deixar un impacte durador en la indústria.

