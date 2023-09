Reviu el llegat del CD-i de Philips: Arzette i l'emulació de jocs "dolents"

El 1991, el Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) va fer la seva entrada a la indústria del joc. Tot i que el CD-i prometia jugar tant a CD com a videojocs, la seva infàmia rau en els mateixos jocs que oferia. En particular, la franquícia Zelda va ser un dels títols que van arribar a aquesta plataforma, només per ser rebut amb un menyspreu i una decepció generalitzats. Avancem ràpidament fins al 2023, i Seth Fulkerson, conegut com "Dopply", està preparat per llançar Arzette: The Jewel of Faramore, un joc de plataformes que ret homenatge als jocs peculiars i sovint criticats de l'era CD-i.

La demostració d'Arzette a PAX West 2023 va mostrar la dedicació i l'atenció als detalls que Fulkerson va abocar al projecte. El joc captura fidelment les imatges i la mecànica dels jocs originals de CD-i Zelda. Fulkerson, juntament amb els coneixedors de jocs retro Limited Run, ha reimaginat meticulosament els fons pintats a mà, els sprites detallats i fins i tot les infames escenes de cinema que molts menyspreaven. Malgrat la percepció negativa que envolta el material d'origen, Fulkerson veu potencial en els jocs originals, valorant la seva barreja de dissenys de nivells lineals i no lineals i el seu estil visual diferent.

Si bé l'emulació de jocs retro s'ha convertit en un gènere popular, Arzette destaca com un dels primers intents d'emular l'experiència CD-i. Fulkerson reconeix que és possible que molts jugadors no tinguin cap coneixement dels jocs que van inspirar Arzette, però creu que el joc de plataformes d'acció pintat a mà amb les seves escenes de cinema encantadores i de vegades cursis pot gaudir-ne qualsevol. Per a aquells que estiguin familiaritzats amb el material d'origen, hi ha ous de Pasqua i referències subtils escampades per tot el joc, afegint una capa addicional de gaudi.

Tot i que Fulkerson no pot fer referència explícita als jocs originals de Zelda CD-i per raons legals, accepta la seva inspiració mentre s'esforça per crear una experiència independent i única amb Arzette. De fet, un dels artistes originals dels jocs de CD-i Zelda, Rob Dunlavey, ha contribuït al mapa del món i l'art de nivell a Arzette, mostrant la connexió entre els dos projectes.

El que diferencia a Arzette és un intent seriós de revitalitzar una era del joc molt calumniada. La passió de Fulkerson pels jocs poc apreciats i la seva creença en el seu potencial sense explotar són evidents en aquest projecte. Amb Arzette, espera demostrar que amb temps, recursos i un bon disseny de jocs, fins i tot els jocs "dolents" es poden transformar en alguna cosa agradable i memorable.

Fonts: Nintendo Life