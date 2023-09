MediaTek anuncia el primer SoC de telèfon intel·ligent emblemàtic de 3 nm per davant d'Apple

By

MediaTek ha anunciat recentment el desenvolupament amb èxit del seu primer sistema insígnia de telèfon intel·ligent en xip (SoC) mitjançant el procés de fabricació de classe 3nm de TSMC. Aquest assoliment fa tècnicament que MediaTek sigui el primer a produir un SoC de 3 nm, superant a Apple a la carrera. El proper xip es basa en la tecnologia de fabricació N3E de TSMC, marcant un dels primers usos d'aquest node per a la indústria.

Tot i que ens centrem principalment en el maquinari de PC, hi ha tres aspectes clau a tenir en compte a l'anunci de MediaTek. En primer lloc, MediaTek supera a Apple fins a la fita del SoC de 3 nm, tot i que, segons es diu, el propi xip de 3 nm d'Apple ja està en producció massiva i està previst per al llançament amb la sèrie iPhone 15. S'espera que el vaixell insígnia Dimensity de nova generació de MediaTek que utilitza el procés de 3 nm arribi el 2024.

TSMC ofereix dos processos de fabricació de classe 3nm: N3 (N3B) i N3E. N3B compta amb fins a 25 capes EUV i admet patrons dobles EUV per a una densitat de transistors més alta, mentre que N3E utilitza fins a 19 capes EUV i exclou el patró doble EUV. L'anunci de MediaTek apunta al seu ús de l'N3E de TSMC, que proporciona millores importants de potència (-32%) i rendiment (+18%) en comparació amb el node N5 anterior.

Tot i que Apple aprofita una densitat de transistors més alta amb N3B, l'elecció de N3E de MediaTek ofereix una finestra de procés més àmplia i potencialment millors rendiments, optimitzant els costos. TSMC té la intenció d'entrar a la fabricació d'alt volum (HVM) amb N3E a finals de 2023. Val la pena assenyalar que la divulgació de MediaTek del seu SoC N3E per davant d'altres, inclosos AMD, Nvidia i Qualcomm, és força sorprenent, ja que els desenvolupadors de SoC de telèfons intel·ligents rarament fan tals anuncis.

A més d'aquesta fita, l'associació estratègica de MediaTek amb Intel Foundry Services (IFS) ha cridat l'atenció. L'empresa va signar un pacte amb IFS per utilitzar les seves tecnologies de procés avançades per a dispositius client a partir del 2025, convertint MediaTek en l'únic dissenyador de xips sense fables que va revelar públicament aquest acord. Tot i que MediaTek no ha fet cap anunci específic sobre sortides de cinta amb IFS, s'espera que utilitzin els nodes de producció 20A i 18A d'Intel el 2024-2025 i més enllà, en lloc de les tecnologies de classe 4nm i 3nm d'Intel el 2023-2024.

Fonts:

– Tecnologies de nodes de 3 nm de TSMC

– MediaTek amplia la col·laboració amb Intel Foundry Services