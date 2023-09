La personalitat de la televisió australiana Matthew Johnson, conegut com Matty J, ha estat nomenat director d'embalatge (CPO) d'ALDI. Com a part del seu paper, Matty J dirigirà el primer servei d'embalatge de bosses d'ALDI, amb l'objectiu de recaptar diners per a la caritat. Els clients poden optar pel servei VIPacking de 2 dòlars i gaudir veient Matty J i altres voluntaris empaquetar els seus queviures mentre se'ls serveix un cafè a la botiga. Tots els fons recaptats amb aquest servei es donaran a Camp Quality, una organització benèfica australiana contra el càncer infantil que organitza activitats recreatives i programes hospitalaris per a nens amb càncer.

Matty J va expressar la seva il·lusió pel seu nou paper, dient: "Quin honor ser escollit com a primer director d'embalatge d'ALDI Austràlia. Sempre he volgut un títol d'oficial en cap". També va esmentar que ha estat revisant les seves habilitats d'embalatge per assegurar-se que pot fer tantes bosses com sigui possible per aquesta gran causa.

Matty J farà personalment les maletes a la botiga Brookvale d'ALDI a Sydney el 16 de setembre. Per a aquells que no puguin assistir, els australians tindran l'opció de comprar Camp Quality Special Buys o fer una donació a l'organització benèfica. ALDI igualarà totes les donacions dels clients fetes a la botiga o en línia, fins a un valor de 100,000 dòlars.

El director gerent d'ALDI a NSW, Alex Foster, va destacar les habilitats d'embalatge de Matty J i va esmentar que se li posarà a prova per assegurar-se que segueixi les regles d'or de l'embalatge, inclosa la col·locació d'articles més pesats a la part inferior i articles més lleugers a la part superior mentre evita aixafar el pa. .

ALDI ja ha donat més de 5.3 milions de dòlars a Camp Quality des que es va associar amb l'organització benèfica el 2020. Aquesta contribució ha ajudat a 5,662 nens a assistir als programes recreatius organitzats per l'organització benèfica. La directora general de Camp Quality, Deborah Thomas, va destacar la importància dels fons recaptats, afirmant que permeten als nens que s'enfronten al trauma del càncer accedir a una atenció especialitzada, una comunitat de suport, oportunitats de respir, programes educatius i experiències memorables.

