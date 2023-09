La importància d'un model conceptual en la personalització en màrqueting digital

La visió estratègica i la personalització són elements clau per a un màrqueting digital reeixit. Tanmateix, moltes organitzacions lluiten per implementar iniciatives de personalització efectives perquè no tenen mitjans per conceptualitzar-ne l'essència. Sense un marc estratègic, la personalització roman limitada a les aplicacions tàctiques, cosa que dificulta l'escalabilitat.

El paradigma de les 4 D de McKinsey: dades, decisions, disseny i distribució, proporciona un enfocament estructurat de la personalització a escala. No obstant això, hi ha una manca d'orientació pràctica sobre l'execució de l'aspecte "Decisions". Això pot provocar experiències fragmentades dels clients i presa de decisions ineficaç.

Al cor de cada model conceptual de personalització hi ha tres components fonamentals: etapes, ofertes i condicions. Les etapes representen les fases del viatge del client i proporcionen el llenç per a experiències personalitzades. Les ofertes són els punts de contacte personalitzats dins de cada etapa, transformant les interaccions genèriques en diàlegs personals. Les condicions són els principis rectors que regeixen quines ofertes es presenten a quins clients, tenint en compte factors com ara els atributs del client, els comportaments i el context.

Visualitzar el model de personalització és crucial per al seu èxit. De la mateixa manera que una casa necessita un projecte, una estratègia de personalització requereix un projecte per discutir l'estratègia, acordar ofertes i condicions i definir els requisits d'implementació. Les afirmacions positives s'utilitzen per definir condicions, evitant confusions o duplicacions. Es poden crear múltiples models per a diferents contextos i canals, permetent estratègies de personalització més efectives.

En general, un model conceptual robust constitueix la base de la presa de decisions eficaç en personalització. Visualitzant el model i alineant-se a les ofertes i condicions, les organitzacions poden crear estratègies de personalització molt orientades i impactants en els seus esforços de màrqueting digital.

