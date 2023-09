Xbox i Mastercard anuncien Xbox Mastercard amb recompenses per als jugadors

En col·laboració entre Xbox, Barclays i Mastercard, la Xbox Mastercard s'ha presentat com la primera targeta de crèdit de marca compartida de Xbox als Estats Units. La targeta, que no inclou cap quota anual, ofereix una sèrie d'avantatges dissenyats per satisfer les necessitats i preferències de la comunitat de jocs.

Una de les característiques clau de la Xbox Mastercard és l'oportunitat per als titulars de la targeta d'aconseguir recompenses en compres que compleixin els requisits. Els jugadors poden guanyar 5X punts de targeta en productes elegibles a la Microsoft Store, 3X punts de targeta en plataformes de reproducció seleccionades i serveis de lliurament de menjars, i 1X punts de targeta en altres compres diàries. A més, els nous membres de Game Pass rebran tres mesos de Xbox Game Pass Ultimate després de fer la seva primera compra.

Els membres de la targeta poden triar entre cinc dissenys de targetes diferents inspirats en Xbox i fins i tot tenen l'opció de personalitzar la targeta amb el seu gamertag Xbox. Aquesta funció permet als jugadors combinar les seves experiències de joc virtual amb les transaccions quotidianes, creant una connexió perfecta entre la seva passió pels jocs i les activitats diàries.

A més de les recompenses i opcions de personalització, la Xbox Mastercard ofereix altres avantatges, com ara l'accés gratuït en línia a la puntuació de crèdit FICO® dels membres de la targeta, l'accés a experiències exclusives a com per als titulars de la targeta Mastercard i la seguretat i protecció que ofereix la xarxa Mastercard, inclosa Protecció contra robatoris d'identitat™, Protecció de responsabilitat zero i Serveis globals per a assistència d'emergència.

Barclays US Consumer Bank, un important emissor de targetes de crèdit als Estats Units, s'ha associat amb Xbox i Mastercard per desenvolupar aquest producte únic. El llançament de la Xbox Mastercard representa una fita emocionant en l'associació en curs entre Mastercard i Microsoft. La col·laboració entre les dues empreses té com a objectiu millorar l'experiència de joc general i oferir als jugadors productes innovadors i digitals.

La Xbox Mastercard estarà disponible inicialment per als Xbox Insiders qualificats dels 50 estats a partir del 21 de setembre. La targeta es llançarà gradualment al públic en general als Estats Units el 2024. Els Xbox Insiders elegibles poden sol·licitar la Xbox Mastercard a través de Xbox Insider. Hub a la seva consola Xbox o un PC amb Windows després d'unir-se a la vista prèvia de Xbox Mastercard.

Amb el llançament de la Xbox Mastercard, els jugadors de Xbox ara tenen l'oportunitat d'aconseguir recompenses i gaudir d'experiències úniques mentre es dediquen al seu passatemps favorit. A mesura que la indústria dels jocs continua evolucionant, associacions com aquesta aporten un valor afegit als jugadors i milloren el seu viatge global de joc.

Definicions:

– Xbox Insiders: una comunitat d'usuaris de Xbox que participen en proves i ofereixen comentaris per a les properes funcions i productes.

– Xbox Game Pass Ultimate: un servei de subscripció que ofereix accés a una àmplia biblioteca de jocs de Xbox, inclosa la subscripció a Xbox Live Gold i accés a Xbox Game Pass per a PC.

– Gamertag: un nom d'usuari o àlies únic utilitzat pels usuaris de Xbox per identificar-se en jocs multijugador en línia i en diversos serveis de Xbox.

– FICO® Credit Score: una puntuació de crèdit proporcionada per FICO, una empresa d'anàlisi de dades, que avalua la solvència i la salut financera d'una persona.