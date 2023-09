Nintendo acaba amb les noves actualitzacions de contingut per a Mario Kart Tour

Recentment, Nintendo ha anunciat que ja no llançarà nou contingut per al seu popular joc de carreres per a mòbils, Mario Kart Tour, després del 4 d'octubre. En un missatge dins del joc compartit a les xarxes socials per un miner de dades anomenat OatmealDome, Nintendo va expressar el seu agraïment a la comunitat per jugar i va revelar que les futures gires del joc consistiran en contingut que ja s'ha publicat. Això vol dir que no s'afegiran nous cursos, pilots, karts o planeadors en endavant, i el contingut existent es reciclarà indefinidament.

Malgrat la manca de noves actualitzacions, Eurogamer informa que el joc es mantindrà jugable en un futur previsible. Mario Kart Tour, que es va llançar el setembre de 2019, ha estat un gran èxit per a Nintendo, ja que va generar uns 293 milions de dòlars en ingressos a nivell mundial a partir del setembre de 2022. No obstant això, el joc s'ha enfrontat a la seva bona part de controvèrsia, amb crítiques dirigides al seu "Spotlight". Pipes” gacha mecànic, que funcionava com a caixes de botí amb probabilitats no revelades. Aquestes canonades es van retirar el setembre de 2022, però actualment Nintendo s'enfronta a una demanda col·lectiva d'un pare el fill del qual suposadament va gastar 170 dòlars en Spotlight Pipes sense que ho sabien.

Tot i que no hi ha noves actualitzacions previstes per a Mario Kart Tour, Nintendo continua treballant en altres jocs mòbils com Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes i Super Mario Run. A més, la companyia està ampliant les seves empreses empresarials a àrees com l'organització d'esdeveniments, juntament amb el seu èxit recent amb The Super Mario Bros. Movie.

