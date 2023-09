Nintendo deixarà d'afegir contingut nou al joc mòbil Mario Kart Tour

Nintendo i l'editor de jocs DeNA deixaran de crear contingut nou per al popular joc per a mòbils Mario Kart Tour a partir del 4 d'octubre. Aquest moviment suggereix que Nintendo pot estar desplaçant el seu enfocament dels jocs per a mòbils.

Per celebrar l'aniversari del joc, es publicarà nou contingut com a part de la gira d'aniversari a partir del 20 de setembre. Tanmateix, després del llançament del Battle Tour el 4 d'octubre, Nintendo només llançarà contingut antic. L'empresa va declarar: "No s'afegiran nous cursos, pilots, karts o planadors després del Battle Tour a partir del 04/10/2023". Nintendo no va donar una explicació per aquesta decisió, però va expressar l'esperança que els jugadors continuïn gaudint del joc.

Mario Kart Tour ha estat un èxit important per a Nintendo, convertint-se en el segon joc per a mòbils amb més guanys després de Fire Emblem Heroes. Amb 230 milions de descàrregues, va generar ingressos aproximadament de 243 milions de dòlars. Tanmateix, els jocs per a mòbils han representat un percentatge relativament petit dels guanys globals de Nintendo en comparació amb competidors com Activision i Take-Two.

Malgrat l'èxit limitat de Nintendo en el mercat dels jocs mòbils, altres empreses han continuat invertint en aquest sector. Sony, per exemple, preveu que al voltant del 50% dels seus jocs estiguin disponibles per a mòbils i PC l'any 2025, i el 20% dels nous jocs de PlayStation es desenvoluparan per a telèfons intel·ligents. Per aconseguir aquest objectiu, Sony va llançar la divisió mòbil de PlayStation Studios l'any passat.

La decisió de Nintendo d'aturar l'addició de nou contingut a Mario Kart Tour reflecteix els reptes que s'ha enfrontat la companyia a la indústria dels jocs mòbils. Tanmateix, cal veure si aquest moviment significa un canvi més gran en l'estratègia general de Nintendo.

