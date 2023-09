Els científics utilitzen l'aprenentatge automàtic per predir nous materials imants sense elements crítics

Científics del Laboratori Nacional d'Ames han desenvolupat un model d'aprenentatge automàtic per predir nous materials imants sense utilitzar elements escassos. Aquest enfocament innovador se centra en la temperatura de Curie d'un material, oferint un camí més sostenible per a futures aplicacions tecnològiques.

Els imants d'alt rendiment, que són crucials per a tecnologies com l'energia eòlica, l'emmagatzematge de dades, els vehicles elèctrics i la refrigeració magnètica, contenen tradicionalment elements crítics com el cobalt i els materials de terres rares. No obstant això, aquests materials tenen una gran demanda i una disponibilitat limitada. Per abordar aquest problema, els investigadors del Laboratori Nacional d'Ames van voler dissenyar nous materials magnètics amb materials crítics reduïts.

L'aprenentatge automàtic, un subconjunt de la intel·ligència artificial, va tenir un paper crucial en aquesta investigació. L'equip va utilitzar dades experimentals i modelització teòrica per entrenar el seu algorisme d'aprenentatge automàtic. La temperatura de Curie, que és la temperatura màxima a la qual un material manté el seu magnetisme, va servir com a paràmetre vital per predir nous materials magnètics.

El desenvolupament del model d'aprenentatge automàtic va ser un esforç per utilitzar la ciència fonamental en el camp. En entrenar el model amb materials magnètics coneguts, els investigadors van establir una relació entre les característiques de l'estructura electrònica i atòmica i la temperatura de Curie. Això va permetre al model predir materials potencials candidats.

Per validar el model, l'equip es va centrar en compostos basats en ceri, zirconi i ferro. Els investigadors van sintetitzar i caracteritzar amb èxit aquests materials, i el model d'aprenentatge automàtic va predir amb precisió la seva temperatura de Curie. Aquest resultat reeixit representa un pas important cap a la creació d'un mètode d'alt rendiment per dissenyar nous imants permanents.

L'ús de l'aprenentatge automàtic en el descobriment de nous materials imants ofereix una alternativa sostenible i eficient a l'enfocament experimental tradicional. Mitjançant l'estalvi de temps i recursos, aquest enfocament obre el camí per al desenvolupament d'imants d'alt rendiment amb abundants components domèstics. Els investigadors del Laboratori Nacional d'Ames es comprometen a escriure aprenentatge automàtic basat en la física per a un futur sostenible.

Font: "Predicció d'aprenentatge automàtic informat per la física de les temperatures de Curie i la seva promesa per guiar el descobriment de materials magnètics funcionals" de Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk i Yaroslav Mudryk (Química dels materials)