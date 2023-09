Mor Sheldon Menery, creador de Magic: The Gathering's Commander Format

Sheldon Menery, el creador de Commander, l'estil de joc més popular del joc de cartes de cromos Magic: The Gathering, ha mort després d'una batalla de set anys contra el càncer. L'esposa de Menery, Gretchyn Melde, va anunciar la seva mort pacífica a Facebook, seguida d'un ple de condol de la comunitat de jocs de taula.

Commander és un format multijugador de Magic que permet a tres o més jugadors participar amb baralles úniques de 100 cartes i un personatge líder singular. Dissenyat originalment com un joc per a dos jugadors, Commander ofereix un estil de joc més informal i fomenta l'expressió creativa. El mateix Menery tenia una baralla de signatura anomenada "You Did This To Yourself", que utilitzava les cartes dels oponents com a armes contra ells.

El format Commander va sorgir del format Elder Dragon Highlander (EDH), que Menery va trobar durant el seu temps a l'exèrcit. Com a jutge d'alt rang del Magic Pro Tour, Menery va tenir un paper fonamental en el perfeccionament i l'expansió de la variant EDH, i finalment va establir l'òrgan de govern del format, conegut com The Commander Rules Committee. Aquesta organització voluntària, en col·laboració amb Wizards of the Coast, l'editor de Magic: The Gathering, ofereix orientació sobre ajustos de regles, targetes prohibides i noves cartes per al format Commander.

Menery va veure en Commander com una ruptura amb la màgia competitiva i va destacar la seva capacitat per compartir i gaudir amb els amics. Les seves contribucions a Magic es van estendre més enllà del format Commander. Va ser fonamental en la configuració del programa de jutges i va servir com a jutge competitiu de Magic de nivell 5. Menery també va ser un prolífic escriptor i creador de contingut, que va compartir la seva experiència a través d'articles, vídeos i podcasts.

Wizards of the Coast va expressar la seva profunda tristesa per la pèrdua de Sheldon Menery i va reconèixer les seves importants contribucions a la comunitat Magic. Van elogiar Menery com a pioner, influent i membre venerat de la comunitat Magic: The Gathering. Deixa enrere un llegat perdurable gràcies al seu treball en el format Commander i la seva dedicació a fer del joc una experiència acollidora i agradable per a jugadors de tots els orígens.

L'impacte de Sheldon Menery a la comunitat Magic no es pot exagerar. Serà recordat per la seva amabilitat, generositat i passió pel joc. La seva pèrdua la senten profundament els que el van conèixer, i el seu llegat perdurarà a través d'innombrables jugadors.

