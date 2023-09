macOS Sonoma: què esperar de la darrera versió de macOS

Apple ha anunciat la data de llançament de macOS Sonoma, també conegut com a macOS 14, que estarà disponible per al públic el 26 de setembre. Aquesta darrera versió de macOS aporta diverses funcions noves que milloren l'experiència de l'usuari i la fan més semblant a iOS.

Una de les actualitzacions clau de macOS Sonoma és l'addició de ginys d'escriptori, que permetran als usuaris de Mac personalitzar els seus escriptoris amb ginys útils i interactius. Aquesta funció ha estat molt popular als dispositius iOS i ara els usuaris de Mac poden gaudir de la mateixa comoditat i funcionalitat.

La videoconferència s'ha convertit en una part essencial de les nostres vides i macOS Sonoma pretén millorar aquesta experiència amb noves funcions. El sistema operatiu introduirà eines per compartir pantalla i una superposició de presentador, que permetrà als altaveus moure's davant d'una pantalla compartida durant les videotrucades.

Safari, el navegador predeterminat de macOS, també rebrà actualitzacions importants a Sonoma. Una de les addicions notables són els perfils del navegador, que permeten als usuaris crear diferents conjunts d'adreces d'interès i personalitzar la seva experiència de navegació en funció de les seves preferències. A més, la funcionalitat de cerca a Safari serà més sensible, proporcionant als usuaris resultats més ràpids i precisos.

Per instal·lar macOS Sonoma, necessitareu un dispositiu compatible. Els primers models que admeten aquest sistema operatiu inclouen el MacBook o Mac Mini del 2018, l'iMac del 2019, l'iMac Pro del 2017, el Mac Pro del 2019 o el Mac Studio del 2022. És important assegurar-vos que el vostre dispositiu compleix els requisits mínims per gaudir de les funcions actualitzades i les millores que ofereix Sonoma.

En conclusió, macOS Sonoma promet aportar noves funcions i millores interessants als usuaris de Mac. Amb ginys d'escriptori, capacitats de videoconferència millorades i un navegador Safari més sensible, aquesta darrera versió de macOS oferirà una millor experiència d'usuari i una integració més estreta amb els dispositius iOS.

Definicions:

– macOS: una sèrie de sistemes operatius desenvolupats per Apple Inc. per als seus ordinadors Macintosh.

– Sonoma: el nom en clau de l'última versió de macOS, també coneguda com a macOS 14.

– iOS: el sistema operatiu mòbil desenvolupat per Apple Inc. per als seus dispositius iPhone, iPad i iPod Touch.

Fonts:

– Monica Chin, “macOS Sonoma arribarà el 26 de setembre”, The Verge.