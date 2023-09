Logitech presenta la càmera web Reach amb braç articulat flexible

Logitech acaba d'anunciar la seva darrera càmera web anomenada Reach, que inclou un braç flexible i articulat. Aquest disseny innovador permet un moviment fàcil i fins i tot un metratge de vídeo cap avall, el que el fa perfecte per a presentacions no digitals. L'angle cap avall de la càmera permet als usuaris capturar vídeos d'objectes als seus escriptoris, el que la fa ideal per a reunions remotes interactives, tutories en línia, transferències en directe i altres presentacions.

Per garantir un posicionament òptim, Logitech recomana als usuaris que primer disposin el contingut que volen mostrar i després ajusten la càmera en conseqüència. La càmera web té múltiples eixos d'articulació, similar a un suport de micròfon, proporcionant una major versatilitat per capturar diversos punts de vista. Disposa d'un botó per al moviment vertical, una funció de zoom sense pèrdues de fins a 4.3x i una empunyadura per a ajustos verticals. La càmera web també inclou indicadors d'orientació integrats per ajudar a mantenir la imatge en posició vertical mentre la càmera es mou.

La càmera web Reach és una versió millorada de la popular Streamcam de Logitech, que inclou una òptica de vidre millorada i una nova funció d'enfocament automàtic intel·ligent. Ofereix capacitats de vídeo de 1080p/60fps i ofereix una experiència plug-and-play connectant-se mitjançant USB i integrant-se perfectament amb la majoria d'ordinadors i plataformes de streaming. A més, ve amb una pinça de vora de perfil baix per a una experiència d'usuari més compacta.

Logitech no ha revelat els preus exactes i els detalls de disponibilitat de la càmera web Reach. Tanmateix, els primers usuaris poden esperar un preu amb descompte entre 300 i 400 dòlars, segons una enquesta al lloc web oficial. En particular, Logitech utilitzarà Indiegogo Enterprise per finançar la càmera, en lloc dels canals minoristes tradicionals. Malauradament, el suport de la càmera web no estarà disponible per separat, ja que Logitech pretén oferir una solució d'extrem a extrem en comptes de només un muntatge.

Més enllà de la seva divisió de càmeres, Logitech també ha fet avenços recentment en altres àrees. Això inclou una línia actualitzada de teclats Pebble i una actualització del ratolí de joc G Pro X Superlight.

Fonts: The Verge, Logitech.