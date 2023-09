Logitech presenta Reach: una càmera web versàtil per a presentacions remotes i retransmissions en directe

By

Logitech ha anunciat el llançament de la seva nova càmera web, Reach, dissenyada per a reunions remotes interactives, tutoria en línia, transferències en directe i presentacions. La característica destacada del Reach és el seu braç flexible i articulat, que permet un moviment fàcil i fins i tot imatges de vídeo cap avall.

Amb el Reach, Logitech pretén oferir una solució per a presentacions no digitals de mostra i explicació on els usuaris puguin capturar còmodament vídeos d'elements al seu escriptori. L'articulació de la càmera segueix múltiples eixos, oferint una major versatilitat en la captura de contingut de vídeo. A més, el Reach ofereix moviment vertical i zoom sense pèrdues de fins a 4.3x, cosa que garanteix que els usuaris puguin mostrar el seu contingut de manera eficaç.

La càmera en si és una versió millorada de la popular Logitech Streamcam, amb una òptica de vidre millorada i una nova funció d'enfocament automàtic intel·ligent. Ofereix capacitats de vídeo de 1080p/60fps i ofereix una experiència plug-and-play, connectant-se mitjançant USB i integrant-se perfectament amb la majoria d'ordinadors i plataformes de transmissió. El Reach també inclou una pinça de vora de perfil baix per a una experiència d'usuari compacta i simplificada.

Tot i que Logitech no ha revelat els detalls de preus i disponibilitat per al Reach, als primers usuaris se'ls ofereix un preu amb descompte de 300 a 400 dòlars mitjançant una campanya d'Indiegogo Enterprise. L'empresa ha decidit finançar la càmera a través d'aquesta plataforma en lloc dels mitjans tradicionals. El líder del producte de Logitech, Gaurav Bradoo, va declarar que la investigació de mercat els va portar a oferir una solució d'extrem a extrem en lloc d'un muntatge autònom.

Logitech continua avançant en diversos àmbits, amb actualitzacions recents de la seva línia de teclats Pebble i el llançament del ratolí de joc G Pro X Superlight.

