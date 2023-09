Presentació de Logitech Reach: una càmera articulada revolucionària

By

Logitech ha presentat la seva darrera innovació, la Logitech Reach, una càmera articulada innovadora dissenyada per millorar les experiències dels usuaris durant presentacions presencials, classes, conferències i sessions de streaming.

La inspiració darrere de Logitech Reach prové de l'observació dels reptes als quals s'enfronten els usuaris quan comparteixen contingut no digital. Logitech va dur a terme una investigació exhaustiva i va assenyalar que els individus es conformen amb equips existents de poca qualitat, recorren a fer malabars amb diversos dispositius o naveguen per processos de producció complexos. El Logitech Reach pretén superar aquests obstacles permetent als usuaris manipular la càmera sense esforç en diferents direccions mentre comparteixen contingut.

Les característiques clau del Logitech Reach inclouen una qualitat de vídeo excepcional a 1080p/60fps, semblant a l'antiga Logitech Streamcam. Amb la incorporació d'òptica de vidre avançada i un zoom sense pèrdues de 4.3x amb enfocament automàtic, aquesta càmera garanteix que fins i tot els detalls més petits es destaquen. A més, els usuaris tenen la llibertat de moure la càmera tant horitzontalment com verticalment, oferint una flexibilitat inigualable.

Logitech ha prioritzat la comoditat i la facilitat d'ús amb Logitech Reach. La càmera compta amb una configuració senzilla de plug-and-play a través d'USB i és compatible amb la majoria d'ordinadors i plataformes de transmissió, la qual cosa la fa fàcilment accessible per a una àmplia gamma d'usuaris.

Per promoure encara més la seva entrada al mercat, Logitech s'ha associat amb la plataforma Indiegogo Enterprise. Aquesta col·laboració estratègica permet l'accés anticipat a Logitech Reach, juntament amb preus amb descompte per als primers usuaris. Mitjançant aquest enfocament, Logitech pretén recollir comentaris valuosos dels usuaris per millorar contínuament el rendiment de la càmera.

Si teniu ganes d'explorar l'última oferta de Logitech, el Logitech Reach, podeu registrar-vos per rebre actualitzacions sobre el seu llançament i mantenir-vos informat sobre possibles ofertes per temps limitat al lloc web oficial de Logitech.

