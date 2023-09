Lirium s'associa amb Galícia per impulsar l'accés digital als NFT a l'Argentina

Lirium, proveïdor líder de solucions d'accés a actius digitals B2B2C, ha anunciat una associació amb Galícia, el banc privat més gran d'Argentina, per permetre l'accés digital a fitxes no fungibles (NFT). La solució de marca blanca de Lirium utilitzarà la xarxa Polygon, una plataforma provada per crear i escalar aplicacions a Ethereum, per oferir als clients de Galícia un accés fàcil i ràpid a NFT.

Aquesta associació suposa un pas més en l'expansió de Lirium a Amèrica Llatina, on ja s'associa amb empreses de serveis financers de diversos països. Amb la seva solució d'accés a actius digitals clau en mà, Lirium pretén donar suport a l'adopció de productes d'actius digitals alternatius a la regió.

Federico Murrone, el fundador i CEO de Lirium, va expressar el seu orgull per associar-se amb Grupo Galicia i oferir als seus clients un accés còmode al món de les NFT. Creu que Amèrica Llatina està preparada per a l'adopció de criptomonedes convencionals, i la plataforma de Lirium ofereix canals senzills, ràpids i segurs per donar suport a la propera onada d'adopció.

Ariel Sánchez, director de la Cartera d'Inversions de Banco Galicia, va compartir el seu entusiasme per portar la tecnologia blockchain als clients del banc i oferir-los solucions noves i innovadores per a les seves transaccions. Va agrair a Lirium el seu suport en aquest esforç.

Lirium prioritza la liquidació local i ha signat acords amb socis de la regió per oferir solucions B2B per a diversos casos d'ús de criptomoneda. L'empresa proporciona una supervisió a nivell bancari de les transaccions d'actius digitals i garanteix el compliment i la seguretat de la normativa.

Com a empresa d'infraestructures amb llicències europees, Lirium aprofita l'experiència dels seus fundadors per oferir una solució d'infraestructura clau en mà de cobertura completa per a actius financers digitals. Tot i que el focus inicial de l'empresa es centra en Amèrica Llatina, té previst expandir-se regionalment i construir la infraestructura legal i tecnològica necessària per a la provisió, transacció i liquidació local d'actius digitals.

L'Amèrica Llatina té una important penetració de telèfons intel·ligents i carteres digitals, així com consciència de les criptomonedes. Lirium té com a objectiu satisfer la creixent demanda de refugi d'actius digitals a la regió.

Fonts:

– Lirium AG

– Enquesta d'Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic i Perú, AMI, Intel·ligència de mercat d'Amèrica