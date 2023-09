Herr Memorial Library promou la inclusió digital durant la Setmana de la Inclusió Digital

By

La Herr Memorial Library de Mifflinburg es dedica a fomentar l'equitat digital i la inclusió dins de la comunitat. En el marc de la Setmana de la Inclusió Digital, que tindrà lloc del 2 al 6 d'octubre, la biblioteca organitza una sèrie d'actes especials per educar i capacitar les persones sobre els avantatges de la inclusió digital.

La inclusió digital es refereix a l'esforç per garantir que totes les persones, independentment del seu estatus socioeconòmic, tinguin accés i la capacitat d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com els ordinadors i Internet. Té com a objectiu superar la bretxa digital, oferint igualtat d'oportunitats a les persones que d'altra manera es podrien quedar enrere en un món cada cop més digital.

Durant la Setmana de la Inclusió Digital, la Biblioteca Herr Memorial acollirà diversos esdeveniments per promoure la inclusió digital. Aquests esdeveniments poden incloure tallers sobre habilitats informàtiques bàsiques, seguretat a Internet i recursos en línia per a la recerca i l'aprenentatge. En oferir aquestes oportunitats educatives, la biblioteca pretén empoderar els membres de la comunitat per millorar la seva alfabetització digital i ser més confiats i competents en l'ús de les tecnologies digitals.

La participació de la biblioteca a la Setmana de la Inclusió Digital s'alinea amb la seva missió de servir com a recurs i lloc de trobada per a tots els membres de la comunitat. Mitjançant la promoció de l'equitat i la inclusió digitals, la biblioteca està treballant per reduir la bretxa digital i garantir que tothom tingui accés a les oportunitats i recursos que ofereix l'era digital.

En general, la Setmana de la Inclusió Digital a la Biblioteca Herr Memorial és una iniciativa important que té com a objectiu educar i empoderar les persones sobre els beneficis i la importància de la inclusió digital. En fomentar l'equitat digital dins de la comunitat, la biblioteca està tenint un impacte significatiu en la vida dels seus usuaris, proporcionant-los les eines i les habilitats necessàries per prosperar en el món digital.

