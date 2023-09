Televisors OLED C3 de LG: una oferta sòlida per a una qualitat d'imatge sublim

By

L'última línia de televisors OLED de LG ha vist finalment una reducció de preu important, fent-los més accessibles als consumidors. El C42 OLED de 3 polzades, en particular, ja està disponible per menys de 1000 £, que representa un descompte de 400 £ respecte al seu preu de venda original.

Tot i que el C3 no és una revisió completa en comparació amb el seu predecessor, el C2, ofereix algunes millores notables. El nou model inclou el processador Alpha 9 Gen 6, que millora l'experiència de l'usuari i introdueix noves funcions internes. Una d'aquestes característiques és l'Object Enhancer, que millora els personatges i els accessoris en primer pla a les escenes. A més, l'AI Super Upscaling Pro de LG augmenta les imatges sub-4K i redueix el soroll per obtenir imatges més nítides. El C3 també inclou Quick Media Switching VRR, eliminant la pantalla negra que es produeix quan es canvia d'entrada.

Tot i que no té el panell Evo que es troba en models més grans, el que resulta en una brillantor més baixa, la pantalla OLED del C3 encara ofereix colors reals, contrast inigualable i negres profunds. Els usuaris han elogiat el model C2 de l'any passat pel seu rendiment excepcional, fet que el fa apte per a diversos continguts, des de pel·lícules fins a sèries de televisió.

Per millorar encara més el seu atractiu, el C3 està equipat amb quatre ports HDMI 2.1 amb capacitat de sortida de 4K/120Hz. Els jugadors apreciaran aquesta funció, ja que permet un joc fluid en consoles o ordinadors. El televisor també ofereix suport VRR amb HDMI Forum VRR, AMD FreeSync i Nvidia G-Sync, assegurant una experiència de joc sense llàgrimes ni tartamudes.

Amb la baixada de preu dels televisors OLED de LG, el C3 ofereix una excel·lent oportunitat per invertir en un televisor compacte d'alta qualitat amb una qualitat d'imatge impressionant i una experiència d'usuari sensible. Tant si sou un cinèfil com un jugador, val la pena considerar aquest acord.

