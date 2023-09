La pantalla LG MAGNIT 4K Ultra HD: una experiència d'entreteniment a casa de luxe

By

La pantalla LG MAGNIT 4K Ultra HD va fer el seu debut molt esperat a la CEDIA Expo 2023, enlluernant els assistents amb les seves imatges impressionants i el seu disseny elegant. Aquesta pantalla avançada ofereix una experiència d'entreteniment per a la llar realment immersiva.

Amb una gran mida de pantalla de 118 polzades, el LG MAGNIT es distingeix com un model de luxe cobejat en el segment del cinema a casa i de l'art digital. Situat entre la pantalla residencial Micro LED de 136 polzades LG MAGNIT i el televisor sense fil LG SIGNATURE OLED M de 97 polzades, aquesta pantalla ofereix una experiència visual impressionant que supera les expectatives.

Equipat amb un preu elevat de 237,000 dòlars, el LG MAGNIT ofereix una reproducció, claredat i contrast de colors excepcionals. La seva resolució 4K, el pas de píxels de 0.6 mm i la tecnologia LED d'última generació amb xip a bord (COB) garanteixen una pantalla nítida i vibrant. A més, la pantalla inclou un processament millorat per IA i s'executa a la plataforma de televisió intel·ligent webOS fàcil d'utilitzar.

Una característica notable del LG MAGNIT és la seva pantalla Micro LED. Aquesta tecnologia innovadora, basada en la tecnologia avançada de díodes emissors de llum de visualització directa (DVLED) de LG, proporciona fonts de llum individuals per a cadascun dels seus més de 8 milions de píxels. Això permet que la pantalla aconsegueixi negres purs i un alt contrast desactivant els píxels a les zones de la imatge que són negres. Amb la compatibilitat amb HDR 10 i HDR 10 Pro, el LG MAGNIT ofereix un rang dinàmic millorat per a una experiència visual encara més captivadora.

La instal·lació del LG MAGNIT es fa increïblement convenient per als integradors LG MAGNIT certificats. El disseny senzill de dos gabinets de la pantalla permet una configuració ràpida i eficient, superant el procés d'instal·lació d'altres pantalles LED modulars. A més, la pantalla integra la tecnologia AirPlay 2 i Miracast, que permet la transmissió sense fil des de diversos dispositius, inclosos iOS, Android, macOS i Windows 10.

Amb les seves àmplies opcions de connectivitat, el LG MAGNIT ofereix flexibilitat quan es tracta de connectar dispositius externs. Compta amb quatre ports d'entrada HDMI, sortida d'àudio digital, dos ports d'entrada USB, un port RS232C i molt més. La pantalla fins i tot ve carregada prèviament amb aplicacions de transmissió populars com YouTube, Disney+ i Prime Video, cosa que fa que la configuració inicial sigui molt senzilla.

Per completar l'experiència d'entreteniment domèstic de luxe, el LG MAGNIT comptarà amb sistemes d'àudio de la coneguda marca Bang & Olufsen. Aquesta associació garanteix una qualitat de so excepcional per complementar les imatges impressionants.

Amb una garantia bàsica de 2 anys, ampliable a 5 anys, el LG MAGNIT garanteix que els clients puguin gaudir de la seva inversió amb tranquil·litat.

En conclusió, la pantalla LG MAGNIT 4K Ultra HD ofereix una experiència visual inigualable per als propietaris d'habitatges de luxe. Amb la seva mida expansiva, la seva tecnologia avançada, el procés d'instal·lació perfecte i les seves característiques impressionants, aquesta pantalla estableix un nou estàndard per a l'entreteniment domèstic.

