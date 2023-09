La nova funció de pagament sense efectiu genera preocupacions sobre la privadesa

Una nova funció de pagament sense efectiu introduïda per Samsung ha despertat preocupacions sobre la privadesa entre alguns usuaris. La funció permet als usuaris fer pagaments amb els seus dispositius Samsung, com ara telèfons o rellotges, eliminant la necessitat de portar diners físics o targetes. Tot i que això pot ser convenient per a alguns, altres estan preocupats per les possibles implicacions de privadesa.

Alguns usuaris van expressar la seva indiferència cap a la funció, afirmant que com a usuaris d'efectiu que no posseeixen dispositius Samsung, és irrellevant per a ells. També van qüestionar la necessitat d'una política de privadesa dels diners en si. Tanmateix, hi ha qui troba la situació divertida, i creu que probablement Samsung abordarà qualsevol problema de privadesa amb un pedaç en el futur.

D'altra banda, hi ha persones que tenen preocupacions per la seguretat de fer pagaments mitjançant dispositius electrònics. Prefereixen el mètode tradicional de pagament amb targeta, citant una experiència passada de robatori com a motiu de la seva elecció. Preferirien dibuixar i lliscar la seva targeta al taulell, en lloc de confiar en aparells electrònics.

Tot i que hi ha opinions contradictòries sobre la nova funció de pagament sense efectiu, sens dubte ha generat discussió entre els usuaris. Les preocupacions plantejades posen de manifest la importància de la privadesa i la seguretat a l'hora de fer pagaments electrònics.

Definicions:

– Pagament sense efectiu: mètode per fer pagaments electrònicament, sense l'ús d'efectiu físic.

– Privadesa: dret a mantenir la informació personal i les activitats protegides d'accés o intrusió no autoritzats.

– Seguretat: Mesures adoptades per protegir les persones i la seva informació d'amenaces o riscos.