La-Z-Boy se centra en el centre del client per mantenir-se competitiu

La-Z-Boy, l'emblemàtica marca de mobles, ha contractat Jorge Calvachi com a director d'informació per establir una funció de coneixement del consumidor per primera vegada en els seus gairebé 100 anys d'història. Calvachi creu que el nou avantatge competitiu en qualsevol indústria, inclòs el moble, és el centrat en el consumidor.

Un repte al qual s'enfronta La-Z-Boy és que té múltiples punts de contacte amb els consumidors a través de diversos canals, i l'experiència del client sol ser híbrida. Calvachi va trobar que els consumidors triguen més temps a comprar un moble, i que la navegació en línia seguida de proves a la botiga de comoditat és una part important del viatge. No obstant això, les experiències entre el digital i la botiga no han estat coherents.

Per afrontar aquest repte, Calvachi està creant un centre d'experiència del client amb l'ajuda d'InMoment, una empresa d'experiència del client. Agregaran dades dels canals digitals com a punt de partida i progressivament incorporaran dades d'altres punts de contacte. L'objectiu és tenir una visió holística del viatge del client per prendre millors decisions organitzatives.

Tot i que la implementació tècnica pot no ser difícil, impulsar l'adopció de la solució dins d'una organització consolidada és el veritable repte. Calvachi i InMoment se centren a aconseguir l'adhesió de les parts interessades per garantir una implementació exitosa.

La mesura definitiva de l'èxit de La-Z-Boy és oferir una experiència total per al client, en lloc de centrar-se només en les conversions i el creixement dels ingressos.

