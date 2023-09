KTM prova el xassís de fibra de carboni a MotoGP

By

KTM ha provat recentment un xassís de fibra de carboni a MotoGP, un moviment que podria sacsejar la competició i marcar una nova tendència al campionat. Tot i que els xassís de fibra de carboni no són un concepte nou a MotoGP, no s'ha utilitzat un quadre complet fet d'aquest material des que Ducati ho va fer amb les seves motos de 2009, 2010 i 2011.

KTM ha estat conegut per l'ús de xassís d'enreixat d'acer, un disseny que ha format part de l'ADN de la marca austríaca. Malgrat els suggeriments que KTM hauria de canviar a un marc d'alumini com altres fabricants, l'equip es va mantenir ferm i va continuar amb el seu xassís d'enreixat d'acer. Aquesta determinació va donar els seus fruits, ja que KTM va guanyar la seva primera carrera de MotoGP el 2020.

Tanmateix, KTM ara està explorant l'ús d'un xassís de fibra de carboni. En proves recents, el 31 vegades guanyador de la cursa de MotoGP, Dani Pedrosa, ha completat les dues sessions d'entrenament amb un marc de fibra de carboni i ha acabat tercer en la general. Pedrosa ha elogiat el nou xassís, dient que la sensació és diferent i que encara estan provant i recollint informació.

L'objectiu del xassís de fibra de carboni, com qualsevol altre xassís, és millorar el gir i l'adherència. Aquesta ha estat una àrea de debilitat per als pilots de KTM en els últims anys, i l'equip espera que el nou xassís aporti les millores necessàries. És difícil quantificar el guany exacte de rendiment del xassís de fibra de carboni en aquesta etapa, però el fet que Pedrosa hagi acabat a només 0.155 segons del líder a les pràctiques és prometedor.

El desenvolupament de la tecnologia del xassís a MotoGP és cada cop més important, sobretot si l'aerodinàmica i altres dispositius estan restringits en futures normatives. El següent pas de KTM amb el xassís de fibra de carboni es determinarà després d'una prova a Jerez, on Jack Miller i Brad Binder tindran l'oportunitat de provar-ho.

Aquest moviment de KTM representa la voluntat dels fabricants europeus d'innovar i explorar noves tecnologies, mentre que alguns rivals japonesos com Honda i Yamaha lluiten per adaptar-se. No seria d'estranyar veure quadres de fibra de carboni als garatges de tots els fabricants la propera temporada de MotoGP.

Fonts: MotorSport