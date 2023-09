L'iPhone 15 pot enfrontar-se a reptes amb el govern xinès i la manca d'actualitzacions de materials, diu JP Morgan

La firma d'inversió JP Morgan ha revisat la seva opinió sobre la propera gamma d'iPhone 15 d'Apple, afirmant que no hi ha millores significatives per atraure els compradors. L'empresa va augmentar inicialment el preu objectiu d'Apple a 235 dòlars a l'agost, però ara ha baixat la seva opinió alcista i ha reduït l'objectiu de preu a 230 dòlars. JP Morgan creu que el cicle de volum de l'iPhone 15 estarà impulsat principalment per substitucions i actualitzacions de la base d'usuaris existent, en lloc de qualsevol actualització material.

Segons JP Morgan, és probable que el consumidor mitjà només noti un canvi a la carcassa actualitzada, i s'espera que l'iPhone 15 tingui una carcassa de titani per als models Pro en lloc d'acer inoxidable. La firma suggereix que Apple pot implementar un augment de preus a tots els nivells per mantenir una combinació de productes més rica. JP Morgan creu que augmentar els preus de tots els iPhones, en lloc dels només dels models Pro, evitarà un augment de la bretxa de preus i animarà els consumidors a triar dispositius de gamma alta.

JP Morgan també reconeix que la recent prohibició dels iPhones entre els empleats del govern xinès i el llançament del Mate 60 Pro de Huawei poden suposar reptes per a la quota de mercat d'Apple a la Xina. Tanmateix, l'empresa no espera que aquestes restriccions afectin significativament les perspectives de volum, ja que les restriccions anteriors no han canviat el comportament de compra dels consumidors. No obstant això, JP Morgan suggereix que les restriccions faran més difícil que Apple continuï guanyant quota de mercat a la Xina.

JP Morgan atribueix la seva decisió de reduir l'objectiu de preu a les expectatives de volum baix d'iPhone i a diversos vents contraris. La firma assenyala que hi ha menys entusiasme dels inversors abans del llançament de l'iPhone 15 en comparació amb anys anteriors a causa de les limitacions de despesa dels consumidors i d'un panorama més competitiu. Tot i que la majoria dels analistes prediuen augments de preus només per als models Pro, JP Morgan espera que els preus pugin a tots els iPhones.

