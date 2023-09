Qualcomm subministrarà mòdems Snapdragon 5G per als futurs llançaments de telèfons intel·ligents d'Apple

El proveïdor de xips mòbils Qualcomm ha arribat a un acord amb el gegant tecnològic Apple per subministrar Snapdragon 5G Modem RF Systems per als llançaments de telèfons intel·ligents entre el 2024 i el 2026. Aquesta associació arriba en un moment en què Apple s'enfronta a reptes a la Xina i té com a objectiu reforçar la seva cadena de subministrament a altres regions. . Tot i que Qualcomm no va revelar el valor de l'acord, els experts especulen que valgui milers de milions de dòlars.

Aquest nou acord es basa en un acord anterior signat entre Qualcomm i Apple el 2019, que va resoldre una batalla legal entre les dues companyies. Segons Reuters, l'acord de subministrament d'aquest acord conclourà aquest any. Això significa que els propers iPhones que anunciarà Apple seran els últims que es llançaran sota l'acord anterior.

La col·laboració entre Qualcomm i Apple és significativa a la indústria dels xips, ja que Qualcomm és un proveïdor líder de xips mòbils, mentre que Apple té una presència important al mercat dels telèfons intel·ligents. Els analistes d'UBS estimen que Qualcomm va guanyar aproximadament 7.26 milions de dòlars subministrant xips a Apple el 2022.

En assegurar el subministrament de sistemes de RF de mòdem Snapdragon 5G de Qualcomm, Apple pretén incorporar la tecnologia 5G d'avantguarda als seus futurs models de telèfon intel·ligent. Els sistemes de RF del mòdem Snapdragon 5G ofereixen funcions i rendiment avançats, cosa que permet a Apple oferir una connectivitat millorada i velocitats de dades més ràpides als seus usuaris.

En general, aquesta associació reforça la posició de Qualcomm com a actor clau en la indústria dels xips mòbils i garanteix l'accés d'Apple a la tecnologia de xips avançada per als seus propers llançaments de telèfons intel·ligents.

Fonts:

