El Banc Central d'Israel considera emetre un xéquel digital

El banc central d'Israel, el Banc d'Israel, està explorant la possibilitat d'emetre un xékel digital per millorar els sistemes de pagament del país. Tot i que encara no s'ha pres la decisió de llançar un xékel digital, el banc central segueix compromès a impulsar la frontera de les monedes digitals.

El banc central va començar a investigar i preparar-se per a l'emissió potencial d'un xékel digital el novembre de 2021, com a mitjà per crear un sistema de pagament més eficient. Israel havia considerat inicialment l'emissió d'una moneda digital del banc central (CBDC) a finals de 2017, i l'enfocament recent en un xékel digital està en línia amb les tendències globals de les economies avançades.

El governador del Banc d'Israel, Amir Yaron, va declarar que la decisió d'emetre un xékel digital encara està oberta, com passa a la majoria de les economies avançades. Tanmateix, el banc central es dedica a mantenir-se al capdavant de l'exploració de CBDC i donar suport als esforços per modernitzar els sistemes de pagament i el sistema financer en conjunt.

El banc central d'Israel ja ha col·laborat amb el seu homòleg a Hong Kong i el Banc de Pagaments Internacionals en el projecte Sela. Aquest projecte ha demostrat la viabilitat d'un CBDC minorista, que combina accessibilitat, competència i ciberseguretat sòlida, alhora que preserva els avantatges de l'efectiu físic.

Un xékel digital podria millorar la competència al sistema financer d'Israel, que actualment està dominat per uns quants bancs i institucions grans. El sotsgovernador Andrew Abir va subratllar la necessitat d'una igualtat de condicions que permeti als nous entrants oferir productes financers. El recent augment dels tipus d'interès ha posat de manifest les limitacions dels bancs existents a l'hora de traslladar els augments de tipus als saldos dels clients, fet que ha provocat la insatisfacció pública.

El Banc d'Israel reconeix la ràpida digitalització de l'economia i veu els beneficis potencials d'un xékel digital. Si s'implementa, el banc central pretén prioritzar la privadesa en les transaccions digitals, assegurant almenys el mateix nivell de privadesa que els mètodes de pagament digitals existents.

Tot i que la decisió sobre un xékel digital encara no s'ha concretat, el Banc d'Israel està explorant activament les possibilitats i es manté al capdavant de la recerca i el desenvolupament de CBDC.

