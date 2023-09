El Banc Central d'Israel considera emetre un xéquel digital per modernitzar els sistemes de pagament

By

El banc central d'Israel, el Banc d'Israel, està avançant amb plans per introduir un xékel digital per millorar els sistemes de pagament del país. Tot i que el banc encara ha de prendre una decisió final sobre si llança un xékel digital, segueix compromès a mantenir-se al capdavant de l'exploració de la moneda digital i donar suport als esforços per avançar els sistemes de pagament i el sistema financer en conjunt.

El Banc d'Israel ha estat investigant i preparant la possible emissió d'un xékel digital des del novembre de 2021. La necessitat d'un sistema de pagament més eficient ha impulsat aquesta iniciativa, ja que el banc va reconèixer els beneficis potencials d'una moneda digital del banc central (CBDC). ) des del 2017.

El governador del Banc d'Israel, Amir Yaron, va destacar la importància d'estar al dia amb la digitalització de l'economia i tancar la bretxa amb altres economies avançades. També va subratllar que si Israel introduís un xékel digital, prioritzaria mantenir nivells de privadesa comparables o potencialment superiors als que ofereixen els mètodes de pagament digitals existents.

El sotsgovernador Andrew Abir va destacar el potencial d'un xékel digital per introduir més competència al sistema financer d'Israel, que actualment està dominat per uns quants bancs i institucions grans. En oferir condicions de joc equitatives, una CBDC podria permetre als nous entrants al mercat oferir productes i serveis financers.

El projecte Sela del Banc d'Israel, dut a terme en col·laboració amb l'Autoritat Monetària de Hong Kong i el Banc de Pagaments Internacionals, ha demostrat la viabilitat d'una CBDC minorista. Aquest projecte se centra a combinar mesures d'accessibilitat, competència i ciberseguretat tot conservant els avantatges de l'efectiu físic.

La consideració del banc central d'un xékel digital respon a la demanda pública d'un sistema financer més just. La pujada recent dels tipus d'interès va posar de manifest la necessitat d'augmentar la competència, ja que els bancs comercials no van repercutir completament els augments de tipus als saldos dels seus clients, la qual cosa va provocar una reacció pública.

En conclusió, tot i que el Banc d'Israel encara no ha pres una decisió ferma sobre l'emissió d'un xékel digital, persegueix activament l'exploració i el desenvolupament d'una moneda digital per modernitzar els sistemes de pagament i promoure un panorama financer més competitiu al país.

