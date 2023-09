La importància de garantir la vostra cadena de subministrament digital

La ciberseguretat és una prioritat màxima per a les organitzacions en el panorama digital actual. Les petites i mitjanes empreses van gastar més de 280 milions de lliures en ciberseguretat el 2022, cosa que va destacar la seva importància en les operacions empresarials modernes. Tot i que les organitzacions inverteixen molt en protegir les seves API, la infraestructura del núvol i el maquinari, sovint passen per alt les vulnerabilitats associades a la seva cadena de subministrament digital.

Un atac a la cadena de subministrament es produeix quan els atacants s'infiltren en un proveïdor o proveïdor de tercers de confiança que proporciona productes, components o serveis a l'organització objectiu. En altres paraules, la vostra organització només és tan segura com l'enllaç més feble de la vostra cadena de subministrament digital. Molts llocs web es basen en elements de tercers i de codi obert, que poden introduir vulnerabilitats al seu codi. Identificar l'origen d'aquests components i avaluar-ne la seguretat pot ser una tasca difícil.

Per mitigar els riscos associats a la vostra cadena de subministrament digital, és important avaluar les pràctiques de seguretat dels enginyers i les empreses que creen els components de programari que importeu. Busqueu indicadors del seu compromís amb la seguretat del programari, com ara actualitzacions periòdiques i una àmplia cobertura de codi. A més, tingueu en compte el historial de les empreses que depenen del programari que creen, ja que és més probable que prioritzin les actualitzacions oportunes.

Tot i que assegurar la cadena de subministrament de programari és crucial, és essencial aconseguir un equilibri entre la ciberseguretat i la productivitat del projecte. L'adopció de noves eines i enfocaments, com ara la seguretat com a codi i DevSecOps, pot abordar problemes de seguretat abans del procés de desenvolupament i millorar la productivitat. Diversos proveïdors, inclosos Google i Snyk, ofereixen eines que admeten conceptes de seguretat moderns.

Els atacs a la cadena de subministrament poden tenir conseqüències importants, tal com va demostrar l'atac de SolarWinds el 2020. Els atacants van injectar codi maliciós al sistema de programari de SolarWinds, comprometent no només l'empresa sinó també els seus 30,000 clients. Les organitzacions no han de confiar cegament en la seva cadena de subministrament digital i han de dur a terme la diligència deguda per minimitzar les amenaces a la seguretat.

Assegurar la vostra cadena de subministrament digital és un aspecte vital de la ciberseguretat integral. Mitjançant la identificació de vulnerabilitats, l'avaluació de les pràctiques de seguretat dels proveïdors i l'adopció d'eines i enfocaments de seguretat moderns, les organitzacions poden millorar les seves defenses contra els atacs de la cadena de subministrament.

