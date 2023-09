iQOO 12: apareixen nous rumors i filtracions sobre el proper telèfon intel·ligent

By

L'iQOO 12, el successor de l'iQOO 11, ja està donant voltes al rumor. Els darrers informes suggereixen que el proper dispositiu comptarà amb unes especificacions impressionants, com ara una pantalla OLED d'alta resolució, una potent configuració de càmera i capacitats de càrrega ràpida.

Segons Digital Chat Station, una font fiable de la Xina, l'iQOO 12 comptarà amb una pantalla OLED E2 de resolució "7K" amb una freqüència de refresc de 144 Hz. Això significa que els usuaris poden esperar una pantalla QHD amb imatges suaus i nítides. A més, es rumoreja que el dispositiu té un marc metàl·lic i un sensor d'empremta digital ultrasònic a la pantalla per a un desbloqueig còmode i segur.

S'espera que el sistema de càmeres de l'iQOO 12 sigui un punt destacat. Es diu que la càmera posterior principal utilitza el sensor OmniVision OV50H, amb una resolució de 50 MP i una mida de píxel d'1.2 µm. A més, el dispositiu pot incloure una càmera de zoom periscopi de 64 MP amb el sensor OmniVision OV64B. Aquesta configuració promet capacitats de fotografia impressionants amb fotografies detallades i ampliades.

Els rumors també suggereixen que l'iQOO 12 admetrà una càrrega per cable de 200 W, cosa que indica la presència d'una bateria important. Encara no s'ha revelat la capacitat exacta de la bateria, però s'espera que sigui "super gran" per satisfer els exigents requisits d'energia.

Tot i que no s'ha confirmat cap data de llançament oficial, s'espera que l'iQOO 12 arribi als mercats internacionals el primer trimestre del 2024. Els informes especulen que el dispositiu vindrà en diversos models, possiblement incloent un iQOO 12 estàndard i un iQOO més avançat. 12 Pro. Tanmateix, els detalls proporcionats anteriorment estan relacionats principalment amb el model Pro, segons la informació actual.

En general, l'iQOO 12 s'està configurant com un impressionant telèfon intel·ligent insígnia amb funcions de càmera avançades, una pantalla d'alta resolució i capacitats de càrrega ràpida. A mesura que sorgeixen més detalls, els entusiastes de la tecnologia esperen ansiosos l'anunci oficial per veure com funcionarà el dispositiu en l'ús real.

