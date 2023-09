Els clients d'Apple s'enfronten a un càrrec addicional de 20 £ pel canvi de port de càrrega de l'iPhone

Apple està preparada per canviar el port de càrrega i els cables dels seus iPhones per primera vegada en 11 anys per complir amb les regulacions de la UE. La llei de la Unió Europea exigeix ​​que tots els telèfons utilitzin l'estàndard USB-C i s'espera que Apple adopti aquest estàndard en els seus propers models d'iPhone. Tanmateix, aquest canvi comporta un cost per als clients.

El nou cable de càrrega serà incompatible amb els maons de càrrega actuals que utilitzen molts propietaris d'iPhone. Com a resultat, és possible que els nous propietaris d'iPhone hagin de comprar un adaptador d'alimentació de 19.99 £ per separat. Aquesta despesa addicional s'afegeix al cost ja elevat dels últims models d'iPhone, amb l'iPhone 15 prop de 2,000 £.

La decisió d'Apple de deixar d'incloure adaptadors de corrent als nous iPhones és un intent de reduir els residus electrònics. Tanmateix, això significa que els clients que actualitzin a partir de models antics trobaran que els seus adaptadors existents no funcionen amb els nous dispositius. Aquest canvi pot provocar frustració, tenint en compte que l'estàndard USB més antic encara s'utilitza àmpliament.

Per solucionar aquest problema, Apple està animant el personal de la seva botiga a vendre adaptadors de paret juntament amb els nous iPhones. L'empresa ja ha fet la transició dels seus últims iPads i ordinadors portàtils a connexions USB-C, i l'iPhone és el següent dispositiu que patirà aquest canvi.

El port USB-C ofereix velocitats de càrrega i transferències de dades més ràpides en comparació amb el port USB-A anterior. Tot i que els adaptadors de càrrega d'iPhone més antics de moltes persones utilitzen el port USB-A, s'espera que els nous iPhones incloguin un cable amb l'estàndard USB-C als dos extrems.

Malgrat les possibles molèsties i el cost afegit per als clients, Apple està aplicant aquest canvi de port de càrrega a nivell mundial. A finals de l'any vinent, tots els telèfons venuts a la Unió Europea hauran d'adoptar l'estàndard USB-C.

Els analistes especulen que aquest canvi pot afectar les vendes d'iPhone, ja que els possibles compradors podrien retardar les seves actualitzacions. S'espera que el preu dels models d'iPhone 15 més barats es mantingui en 849 £, però els analistes prediuen que els models "Pro" més cars veuran augments de preu.

En general, la decisió d'Apple de complir amb les regulacions de la UE pel que fa al canvi del port de càrrega pot suposar reptes per als clients, però s'alinea amb els esforços globals per estandarditzar la connectivitat del dispositiu.

Definicions:

– USB-C: l'USB-C (o USB Type-C) és un estàndard universal per a la càrrega i transferència de dades que ofereix velocitats més ràpides en comparació amb l'estàndard USB-A anterior.

– USB-A: l'USB-A és el port USB estàndard que s'ha utilitzat àmpliament per carregar i transferir dades en ordinadors, cotxes i adaptadors de càrrega.

