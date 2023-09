L'iPhone 15 és el següent reemplaçament de l'escriptori?

By

Apple revelarà l'iPhone 15 en un esdeveniment especial demà, i els rumors suggereixen que vindrà amb un connector USB-C, que substituirà el connector Lightning que ha estat l'estàndard des de l'iPhone 5. També s'espera que el nou iPhone aparegui. un port Thunderbolt, que ofereix opcions d'entrada i sortida ampliades per a dades, visualització, potència i molt més.

Amb aquestes actualitzacions de maquinari, l'iPhone podria convertir-se en un dispositiu transformador en el panorama informàtic. Competidors com Samsung ja han explorat com els telèfons intel·ligents poden duplicar-se com a substituts d'escriptori, amb DeX de Samsung que ofereix una experiència d'escriptori competent. Els rumors suggereixen que Android també podria introduir aviat un mode d'escriptori natiu.

Tot i que Apple no ha demostrat del tot que iPadOS pugui substituir un entorn informàtic d'escriptori, el potencial és immens. Un iPhone 15 amb un port USB-C i capacitats Thunderbolt podria funcionar com un client prim de butxaca, permetent als usuaris connectar-se a pantalles externes i dispositius d'entrada allà on i quan ho necessitin.

Actualment, els iPhones tenen capacitats limitades quan es connecten a una pantalla externa. Els usuaris només poden reflectir la pantalla del seu dispositiu o emetre vídeo amb una resolució optimitzada per a la visualització de TV o monitor, deixant la resta de la interfície intacta.

Tanmateix, un iPhone que pugui projectar una experiència semblant a l'escriptori quan es connecta a una pantalla podria substituir un ordinador portàtil per a molts usuaris. Els potents processadors de l'iPhone, que també s'utilitzen als Mac, tenen el rendiment necessari per a tasques com ara l'enviament de correu electrònic, la navegació web, la reproducció de vídeos i fins i tot l'edició de fotografies. iPadOS ja ofereix una funcionalitat similar al mateix maquinari.

Tot i que Apple pot arriscar-se a canibalitzar el seu propi mercat de Mac, històricament la companyia ha aprofitat oportunitats per liderar canvis de paradigma en l'ús del dispositiu. L'anunci de l'iPhone de demà podria marcar l'inici d'una nova era per als telèfons intel·ligents, però encara no està clar si s'introduirà un mode d'escriptori aquest any o en el futur.

En conclusió, el potencial connector USB-C i el port Thunderbolt de l'iPhone 15 podrien posicionar-lo com un veritable substitut d'escriptori. Queda per veure si Apple opta per aprofitar aquesta oportunitat i redefinir el concepte d'un telèfon intel·ligent.

