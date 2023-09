Apple presenta l'iPhone 15: característiques, preus i data de llançament

By

Apple ha presentat recentment la seva tan esperada gamma d'iPhone 15 durant un esdeveniment especial al Steve Jobs Theatre de Cupertino, Califòrnia. Els nous models d'iPhone 15 es llançaran a Aotearoa (Nova Zelanda) el 22 de setembre, amb preus a partir de 1649 dòlars neozelandesos per al model estàndard, 2099 dòlars neozelandeses per al Pro i 2499 dòlars per al Pro Max.

Durant l'esdeveniment, Apple també va revelar els últims models d'Apple Watch, que inclouen una nova funció de control de gestos. Amb aquesta funció, els usuaris poden realitzar diverses funcions tocant el dit polze i l'índex junts.

Curiosament, la gamma iPhone 15 es va llançar amb els mateixos preus bàsics que la gamma anterior d'iPhone 14 als EUA. No obstant això, a Nova Zelanda, l'iPhone 15 base té un preu de 50 $ NZ més que l'iPhone 14. El preu de llançament de l'iPhone 15 Pro és de 100 $ més que l'iPhone 14 Pro, i els nous models Plus i Pro Max han vist un augment del preu de llançament. de 300 $ NZ en comparació amb els models de l'any passat.

Una característica notable de la gamma iPhone 15 és la introducció de ports USB-C per carregar. Aquesta mesura arriba després que la Unió Europea aprovés una legislació que exigeix ​​que tots els dispositius petits, inclosos els telèfons intel·ligents, utilitzin la càrrega USB-C l'any 2024. Amb aquest canvi, el mateix cable que carrega els iPhones també pot carregar la majoria de telèfons Android moderns i altres dispositius. A més, permet la càrrega inversa, el que significa que els usuaris poden recarregar accessoris com la seva funda AirPods directament des del seu iPhone.

Pel que fa als colors, els models iPhone 15 estàndard i Plus estaran disponibles en rosa, groc, blau, verd i negre. Els models iPhone 15 Pro i Pro Max ofereixen opcions de titani negre, blanc, blau i natural. Tanmateix, a diferència d'alguns telèfons Android comparables, els models estàndard d'iPhone 15 no inclouen una pantalla sempre activa o una pantalla de 120 Hz.

Els models d'iPhone 15 Pro inclouen una funda de titani lleugera i robusta, que substitueix l'acer inoxidable utilitzat en models anteriors. A més, l'interruptor de silenci al costat del telèfon s'ha substituït per un botó d'acció programable.

En general, la gamma iPhone 15 ofereix noves funcions, preus més elevats per a alguns models i la comoditat de la càrrega USB-C. Amb les seves impressionants especificacions i dissenys actualitzats, aquests nous iPhones segur que atrauran l'atenció dels entusiastes d'Apple i dels amants de la tecnologia.

