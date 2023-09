Què esperar de l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max d'Apple

By

Els propers iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max d'Apple estan configurats per mantenir les mateixes opcions de capacitat d'emmagatzematge que els seus predecessors, els models iPhone 14 Pro. Segons la firma d'investigació taiwanesa TrendForce, tant l'iPhone 15 Pro com l'iPhone 15 Pro Max estaran disponibles en variants d'emmagatzematge de 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB.

A més, la firma d'investigació suggereix que els models d'iPhone 15 Pro tindran una capacitat de RAM augmentada de 8 GB, en comparació amb els 6 GB dels models d'iPhone 14 Pro. Aquest augment de la memòria RAM pot augmentar el rendiment, especialment quan es tracta de multitasca. D'altra banda, s'espera que els models d'iPhone 15 i iPhone 15 Plus de gamma baixa tinguin 6 GB de RAM.

TrendForce prediu que l'iPhone 15 Pro començarà a 999 dòlars, el mateix que el preu inicial de l'iPhone 14 Pro. Tanmateix, preveuen que l'iPhone 15 Pro Max tindrà un preu inicial de 1,199 dòlars, que suposa un augment de 100 dòlars respecte al seu predecessor, l'iPhone 14 Pro Max.

Altres funcions que es rumoregen per a la sèrie iPhone 15 inclouen un port USB-C i l'illa dinàmica, amb actualitzacions addicionals previstes per als models Pro, com ara un marc de titani, un botó d'acció personalitzable, un xip A17 Bionic, suport Wi-Fi 6E i un Lent periscopi capaç de fer un zoom òptic de fins a 6x a l'iPhone 15 Pro Max.

Apple presentarà oficialment la sèrie iPhone 15 durant un esdeveniment programat per al dimarts 12 de setembre a les 10 del matí, hora del Pacífic. L'esdeveniment es retransmetrà en directe a YouTube, al lloc web d'Apple i a l'aplicació Apple Events per a Apple TV.

Fonts: TrendForce

Definicions: RAM – Memòria d'accés aleatori

Port USB-C: un estàndard de connectivitat universal per a la càrrega i la transferència de dades

Dynamic Island: una tecnologia que permet la visualització de botons virtuals personalitzables a la pantalla d'un iPhone

Marc de titani: un component estructural del disseny del telèfon fet de titani, conegut per la seva durabilitat

Xip A17 Bionic: un sistema propietari en un xip dissenyat per Apple per millorar el rendiment i l'eficiència energètica

Wi-Fi 6E: l'última versió de l'estàndard Wi-Fi, que ofereix velocitats més ràpides i una capacitat més gran

Lent periscopi: un tipus de teleobjectiu que utilitza un prisma per aconseguir un zoom òptic més gran sense augmentar el gruix del telèfon.