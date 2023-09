L'iPhone 15 Pro Max pot superar el Samsung Galaxy S23 Ultra en el rendiment de la càmera?

El Samsung Galaxy S23 Ultra ha estat àmpliament considerat com un dels millors telèfons amb càmera del mercat. Tanmateix, es rumoreja que el proper iPhone 15 Pro Max apunta al primer lloc, amb una característica clau que podria marcar la diferència.

Quan es tracta del rendiment de la càmera, les capacitats de zoom tenen un paper crucial. L'impressionant zoom òptic de 23x del Galaxy S10 Ultra el diferencia dels seus competidors, inclosos l'iPhone 14 Pro i 14 Pro Max, que només ofereixen una càmera de teleobjectiu de 3x. Fins i tot el Galaxy S22 Ultra més antic va superar l'iPhone 14 Pro en una comparació. És evident que el rang de zoom addicional fa una diferència notable en la qualitat de la imatge.

Els rumors suggereixen que l'iPhone 15 Pro Max podria adoptar una càmera de teleobjectiu periscopi 10x per competir amb les capacitats de zoom del Galaxy S23 Ultra. Combinada amb un sensor més gran, aquesta actualització té el potencial d'oferir imatges encara millors. Tot i això, hi ha rumors contradictoris que suggereixen que la gamma òptica de l'iPhone 15 Pro Max podria arribar a ser 6x. No obstant això, molts esperen que Apple opti per un zoom òptic de 10x més extens.

A part de la fotografia, l'addició d'una càmera de teleobjectiu periscopi 10x també beneficiaria la gravació de vídeo. Permetria als usuaris apropar-se als subjectes sense moure's físicament, a més d'habilitar efectes de retall i panoràmica durant la postedició mitjançant programari d'edició de vídeo. A més, s'espera que la sèrie iPhone 15 Pro tingui el potent xip A17 Bionic, que podria suportar la gravació de vídeo 8K. Això proporcionaria als usuaris encara més flexibilitat en la postedició i la sortida de vídeos d'alta resolució sense una pèrdua important de detall.

Tanmateix, la gravació de vídeos 8K requereix una quantitat considerable d'espai d'emmagatzematge. Per adaptar-se a això, es rumoreja que Apple ofereix una opció d'emmagatzematge de 2 TB per a la sèrie iPhone 15 Pro, la capacitat d'emmagatzematge més gran mai vista en un iPhone. L'augment de la resolució dels vídeos de 8K requereix mides de fitxer més grans, d'aquí la necessitat d'una actualització d'emmagatzematge tan important.

Totes aquestes funcions i actualitzacions tenen un cost, però. S'espera que la línia d'iPhone 15 Pro tingui un preu més alt en comparació amb el seu predecessor, amb rumors que suggereixen un augment de 100 dòlars com a mínim i possiblement fins a una prima de 200 dòlars. No obstant això, molts entusiastes i professionals esperen amb impaciència el rendiment de la càmera de l'iPhone 15 Pro Max, amb l'esperança d'una càmera de teleobjectiu 10x que rivalitzi amb la Samsung Galaxy S23 Ultra.

Fonts: Tom's Guide, Technizo