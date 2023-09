Esdeveniment d'Apple 2023: què esperar de l'iPhone 15 Pro Max

L'esperat esdeveniment d'Apple del 2023 està a pocs dies, i les especulacions sobre l'iPhone 15 Pro Max estan al màxim. Des del seu preu i les seves capacitats de càmera fins al seu disseny i xip, hi ha moltes funcions interessants per esperar. Es presentarà el 12 de setembre de 2023, aquí teniu un resum del que té a la botiga l'iPhone 15 Pro Max.

Començant pel disseny, els rumors suggereixen que l'iPhone 15 Pro Max comptarà amb bisells més prims, amb només 1.5 mm de gruix. A més, es rumoreja que abandonarà el seu marc d'acer inoxidable a favor d'un xassís de titani més lleuger, amb un pes de 221 g. Les versions Pro també poden tenir vores corbes i un port de càrrega tipus USB-C.

Pel que fa a la pantalla, s'espera que l'iPhone 15 Pro Max tingui una pantalla Super Retina XDR de 6.7 polzades amb una osca Dynamic Island, que ofereix una experiència visualment impressionant per als usuaris.

La càmera està preparada per rebre una actualització significativa, amb rumors que suggereixen una lent gran de 48 MP, una lent ultra gran angular de 12 MP i una lent teleobjectiu periscopi de 12 MP amb zoom variable de 5x o 6x. A més, l'iPhone 15 Pro Max pot incloure nous sensors produïts per Sony per millorar la fotografia amb poca llum, inclòs un sensor que mesura 1/1.14 polzades. A la part frontal, s'espera que una càmera TrueDepth de 12 MP millori les capacitats de selfies i Face ID.

L'iPhone 15 Pro Max alimentarà el chipset A17 Bionic, que es diu que és una actualització del seu predecessor. S'espera que aquest conjunt de xips, basat en un procés de 3 nm, ofereixi un rendiment impressionant, amb una puntuació d'un sol nucli de 3019 i una puntuació de diversos nuclis de 7860 a Geekbench 6. El dispositiu també pot incloure 8 GB de RAM i una bateria més gran que l'iPhone 14 Pro Max, que funciona amb l'últim iOS 17.

Tot i que les filtracions suggereixen que l'iPhone 15 Pro Max serà més car que el seu predecessor, amb un preu inicial de 1299 dòlars, és important tenir en compte que es tracta de detalls especulatius. Apple també pot introduir noves opcions de color per ressaltar el marc de titani, que poden incloure gris platejat, negre espacial, color titani i blau fosc.

Com sempre, el millor és esperar a la presentació oficial a l'esdeveniment d'Apple per obtenir els detalls precisos sobre l'iPhone 15 Pro Max. Marqueu el vostre calendari per al 12 de setembre de 2023 i estigueu atents per obtenir més informació.

