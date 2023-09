Els propers iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max: opcions d'emmagatzematge i preus revelats

By

Segons les filtracions recents, s'espera que els propers iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max conserven l'opció d'emmagatzematge de 128 GB per a la variant base. Això contradiu els informes anteriors que especulen que Apple podria oferir 256 GB d'emmagatzematge per compensar l'augment del preu. Sembla que Apple ha decidit mantenir-se amb la mateixa capacitat d'emmagatzematge que l'iPhone 14 Pro Max de l'any passat.

Tanmateix, tot i mantenir la mateixa capacitat d'emmagatzematge, l'iPhone 15 Pro Max encara veurà un augment de preu. L'iPhone 15 Pro es mantindrà al preu de 999 dòlars, sense canvis respecte al seu predecessor, mentre que l'iPhone 15 Pro Max començarà a 1,199 dòlars, un augment de 100 dòlars respecte al model de l'any passat.

A més, es rumorejava anteriorment que els models d'iPhone 15 Pro oferiran una capacitat màxima d'emmagatzematge de 2 TB. Tanmateix, el nou informe suggereix que l'emmagatzematge màxim d'aquests models es limitarà a 1 TB. Aquesta és una lleugera decepció per a aquells que esperen opcions d'emmagatzematge ampliades.

Pel que fa a les opcions de color, els models d'iPhone 15 Pro substituiran els colors or i morat existents per tons grisos i blaus foscos. Apple normalment tria colors que complementen el disseny general del telèfon intel·ligent, i s'espera que els nous colors s'adaptin bé a la construcció de titani dels dispositius.

Pel que fa a altres funcions, es rumorea que l'iPhone 15 Pro i l'iPhone 15 Pro Max vindran equipats amb el nou SoC A17 Bionic. S'espera que aquest chipset millori les capacitats de jocs i també pot incloure un nou mòdem 5G de Qualcomm per millorar la connectivitat. A més, és probable que el departament de càmeres vegi millores, amb lents actualitzades per a la càmera de teleobjectiu per millorar el zoom òptic i produir retrats més rics.

En general, els propers iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max es perfilen com a dispositius impressionants amb opcions d'emmagatzematge i preus notables. Els fans d'Apple poden esperar la presentació oficial d'aquests nous iPhones a l'esdeveniment Apple Wonderlust el 12 de setembre.

