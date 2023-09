El nou iPhone 15 que es presentarà: què esperar

By

Apple està preparada per revelar els seus últims telèfons intel·ligents insígnia en el seu esdeveniment de llançament anomenat "Wanderlust". El gegant tecnològic presentarà els nous iPhone 15 i iPhone 15 Pro, actualitzant els models d'iPhone 14 de l'any passat. L'esdeveniment arriba en un moment crucial per a Apple, amb la demanda global de nous telèfons intel·ligents en el seu nivell més baix en una dècada. El fabricant d'iPhone acollirà l'esdeveniment al Steve Jobs Theatre d'Apple Park a Califòrnia. La conferència es retransmetrà en directe a YouTube.

S'espera que l'iPhone 15 surti el divendres 22 de setembre, amb les comandes anticipades a partir del 15 de setembre. És probable que Apple llanci dos models de l'iPhone 15 Pro: un model de mida normal amb una pantalla de 6.1 polzades i un altre més gran. iPhone 15 Pro Max amb una pantalla de 6.7 polzades. També es preveu l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus, telèfons intel·ligents una mica menys potents.

S'espera que el nou iPhone 15 tingui un microxip actualitzat, l'A17 Bionic, que proporcionarà un processador més eficient i millorarà la durada de la bateria. Els models Pro es construiran amb un marc de titani per a dispositius més lleugers i duradors. Es rumoreja que tots els models d'iPhone 15 tenen una pantalla adaptativa amb una càmera perforada a la part superior del telèfon, eliminant el disseny de "osca".

S'espera que les actualitzacions de la càmera siguin un punt focal del llançament de l'iPhone 15. Els models de nivell d'entrada comptaran amb una càmera ampla més potent, mentre que els models Pro poden incloure una lent de càmera "periscopi" per millorar les capacitats de zoom. A més, el botó de silenci al costat del telèfon es pot substituir per un botó d'acció programable.

El nou iPhone 15 també utilitzarà un cable de càrrega USB-C, tal com imposa una llei de la UE per estandarditzar els carregadors i combatre els residus electrònics. El cable nou podria inutilitzar els cables més antics per carregar-los. També s'espera el llançament de l'Apple Watch Series 9, juntament amb possibles actualitzacions dels auriculars Apple Watch Ultra i AirPod.

Encara no s'ha publicat cap informació sobre els preus de l'iPhone 15.

Fonts: Bloomberg, Nikkei, Apple