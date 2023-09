Apple presenta iPhone 15, Apple Watch Series 9 i AirPods Pro 2 amb càrrega USB-C

Apple acaba d'anunciar la seva nova línia de productes molt esperada per al 2023, incloent l'iPhone 15, Apple Watch Series 9 i AirPods Pro 2 amb càrrega USB-C. L'iPhone 15 inclou un canvi a USB-C i un zoom de càmera estès per al seu model Pro. La companyia espera que aquestes noves ofertes atraguin els clients a actualitzar i revertir la baixada recent del preu de les seves accions.

Les versions regulars i grans de l'iPhone 15 conserven els elements de disseny dels models anteriors, inclosos els laterals d'alumini i la part posterior i frontal de vidre. Tanmateix, ara presenten noves vores contornejades i un retall més petit d'"illa dinàmica" a la part superior de la pantalla. El sistema de càmera dual s'ha millorat significativament, amb un sensor principal de 48 megapíxels i un zoom òptic de 2x.

Els nous models també compten amb pantalles que són dues vegades més brillants, cosa que permet una millor llegibilitat a l'exterior. Una altra característica destacada és la introducció del port USB-C, que permet la càrrega i la compatibilitat amb una varietat de dispositius. Els telèfons estan equipats amb el xip A16 i estaran disponibles a les botigues el 22 de setembre, a partir de 799 £ (799 dòlars) per a l'iPhone 15 i 899 £ (899 dòlars) per a l'iPhone 15 Plus.

Els models d'iPhone 15 Pro i 15 Pro Max de gamma alta reben la majoria d'actualitzacions aquest any, com ara bisells més petits, vidre posterior esmerilat i laterals de titani per a una major durabilitat i un pes més lleuger. L'interruptor de silenci s'ha substituït per un botó d'acció que pot realitzar diverses funcions. Aquests models també inclouen el xip A17 Pro per a un rendiment millorat, ports USB-C més ràpids i millors càmeres. L'iPhone 15 Pro Max, en particular, ve amb una càmera de teleobjectiu de 12 MP que ofereix un zoom òptic de 5x, similar als telèfons Samsung i Google.

Apple també ha presentat l'Apple Watch Series 9 i l'Ultra 2. La Sèrie 9 conserva el disseny familiar alhora que ofereix un nou xip S9 per a un processament més ràpid i una pantalla més brillant. L'Ultra 2, d'altra banda, compta amb una pantalla de 3,000 nits encara més brillant i una funda feta amb un 95% de titani reciclat. Tots dos models estaran disponibles a partir de 399 £ (399 $) per a l'Apple Watch Series 9 i 799 £ (799 $) per a la Watch Ultra Series 2.

En general, la darrera línia de productes d'Apple mostra millores en rendiment, disseny i sostenibilitat. Aquestes noves ofertes arribaran a les botigues el 22 de setembre i Apple espera que reactivaran l'interès dels clients i millorin la seva posició al mercat.

Fonts:

- Títol de l'article font: Apple anuncia l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Pro amb USB-C i augmentar el zoom de la càmera

- Títol de l'article font: Apple anuncia els rellotges intel·ligents Apple Watch Series 9 i Ultra 2