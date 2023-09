Resum de rumors d'Apple: iPad Mini 7, funda de càrrega USB-C i actualitzacions de la càmera de l'iPhone 15

En el resum de rumors d'Apple d'avui, hi ha especulacions sobre el proper iPad mini 7, la possibilitat d'una funda de càrrega USB-C per a AirPods i actualitzacions de la càmera per als models d'iPhone 15.

A partir de l'iPad mini 7, els rumors suggereixen que es podria revelar en una data posterior, possiblement a través d'un comunicat de premsa d'Apple. Sembla centrar-se en un cop de les especificacions més que en un redisseny important. La mida compacta de l'iPad mini el converteix en un gran dispositiu de joc portàtil, de manera que els jugadors esperen anuncis de jocs relacionats amb ell.

Passant als accessoris, s'especula sobre una funda de càrrega USB-C per a AirPods. Aquesta seria una addició benvinguda per als usuaris que tenen diversos cables USB-C però no poden carregar els seus AirPods amb ells. Tanmateix, s'espera que la funda de càrrega USB-C no sigui barata.

Un altre canvi previst és l'adopció de la connectivitat USB-C a la gamma iPhone 15. Això significaria el final del port Lightning propietari, permetent als usuaris utilitzar cables USB-C per carregar i transferir dades. Tot i que aquest moviment no és innovador, ja que molts telèfons Android fan servir USB-C durant anys, alinea Apple amb l'estàndard de la indústria.

Les actualitzacions de la càmera per als models d'iPhone 15 inclouen una fotografia computacional millorada i la introducció d'una càmera periscopi amb un zoom òptic de 6x a l'iPhone 15 Pro Max. Les millores de la fotografia computacional tenen com a objectiu oferir fotos encara millors, mantenint-se al dia amb la competència de Google i Samsung. S'espera que la càmera de teleobjectiu amb zoom òptic de 6x assoleixi un equilibri entre usabilitat i una qualitat fotogràfica impressionant.

En general, aquests rumors dibuixen una imatge emocionant per als entusiastes d'Apple. S'espera que l'iPad mini 7, la funda de càrrega USB-C per a AirPods i les actualitzacions de la càmera dels models d'iPhone 15 aportin millores significatives a la línia de productes d'Apple.

