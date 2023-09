Com configurar una eSIM al vostre iPhone 15

El llançament de la línia d'iPhone 15 va comportar moltes funcions i millores noves, inclòs l'ús de la tecnologia eSIM. Amb el canvi a una eSIM, s'elimina la necessitat d'una targeta SIM física, ja que la targeta SIM digital està incrustada directament al dispositiu.

Aleshores, què és exactament una eSIM? Tradicionalment, s'utilitza una targeta SIM per identificar el telèfon amb l'operador i viceversa. Indica a l'operador quin telèfon esteu utilitzant i quin número i operador s'ha d'assignar al vostre telèfon. Una eSIM, en canvi, és una versió digital de la targeta SIM que es pot programar i reprogramar segons sigui necessari. L'iPhone 15 pot emmagatzemar fins a vuit eSIM diferents, per la qual cosa és convenient per als viatgers o aquells amb diverses línies de negoci.

Configurar una eSIM al vostre iPhone 15 és un procés relativament senzill. Quan demaneu el vostre iPhone, el vostre operador i el vostre número de telèfon estan vinculats al dispositiu. A mesura que activeu el vostre nou iPhone i passeu pel procés d'inici ràpid, se us demanarà que confirmeu que voleu activar el vostre número de telèfon al vostre iPhone. A partir d'aquí, podeu seguir les instruccions a la pantalla per configurar l'eSIM per al vostre compte.

Si esteu transferint les vostres dades des d'un model d'iPhone anterior, només podeu seleccionar l'opció de transferir des d'un altre iPhone i Apple s'encarregarà de la resta. El procés sol ser ràpid, però pot variar en funció del trànsit del servidor.

Si us heu omès la transferència de números durant la configuració, encara podeu transferir el vostre número i eSIM a l'iPhone 15. Obriu l'aplicació Configuració, aneu a Cellular i seleccioneu Configura el mòbil. Seguiu les instruccions per completar el procés.

Per a aquells que canvien d'un telèfon Android a un iPhone 15, el procés pot variar segons l'operador. Si no se us demana que transferiu el vostre número durant la configuració inicial, haureu de contactar amb el servei d'atenció al client del vostre operador per sol·licitar un codi QR o per configurar l'activació de l'operador d'eSIM.

En general, configurar una eSIM al vostre iPhone 15 és un procés senzill que es pot fer durant la configuració inicial o després. La flexibilitat i la comoditat de l'eSIM la converteixen en una característica valuosa per als usuaris d'iPhone.

